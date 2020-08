Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157","c_author":"HVG","category":"360","description":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább maradt nyitva, mert Berlin új repülőterének építése már jó tíz éve csúszik. ","shortLead":"A több szempontból legendás Tegel reptér már nem bírta a tervezettnél tízszer nagyobb utasforgalmat, így is tovább...","id":"202031_tegel_hatszogletu_ufo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4729eaec-8b75-4844-9f85-ec2cefa49c54","keywords":null,"link":"/360/202031_tegel_hatszogletu_ufo","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:00","title":"Búcsúzik a repülőktől és az utasoktól a berlini hatszögletű ufó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","id":"20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f03f301-840b-49a0-af01-f3112d34c8a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:56","title":"Rossz kipufogó miatt lángolhat Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és a posztra egy fideszes, egy momentumos, illetve egy független képviselőt ajánl. Balogh szerint a felvételt megvágták, így lemaradt az róla, amikor arról beszélt, hogy a reméli nem a fideszes jelöltet fogják támogatni a képviselők.","shortLead":"A DK egy hangfelvételre hivatkozva azt állítja, hogy Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum-Fidesz koalícióra tett...","id":"20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6806ace2-063c-4842-9d8e-72a80e3775bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_god_hangfelvetel_balogh_csaba_dk_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:31","title":"Tovább gyűrűzik a gödi ellenzéki balhé: a DK előállt egy hangfelvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiúnak több bordája és a lába is eltört.","shortLead":"A kisfiúnak több bordája és a lába is eltört.","id":"20200804_hajmas_bantalmazas_gyermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260ef226-77ae-4f58-97a3-07f83455e256","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_hajmas_bantalmazas_gyermek","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:45","title":"Hónapokig verte a másfél éves nevelt gyermekét egy hajmási férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet, de állítása szerint továbbra sem akar ott bányát nyitni.","shortLead":"A vállalkozó ugyan újra beadta az egykor Madocsára tervezett kavicsbánya területére a kutatás jóváhagyására a kérelmet...","id":"20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b1a00-3ca1-46b1-9939-b005c06543a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_Meglepo_fordulat_a_Paks_melle_tervezett_kavicsbanya_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:45","title":"Meglepő fordulat a Paks mellé tervezett kavicsbánya ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","shortLead":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","id":"20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450166ee-f4be-46ec-9d17-b722a7db734f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:16","title":"Új testkamerás videó került elő George Floyd haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","shortLead":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","id":"20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ef819-b0fd-4c9f-8f78-79a66378201f","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 21:58","title":"Aggódnak a hivatásos rendőrök, hogy iskolaőrnek vezénylik ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","shortLead":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","id":"20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05369b0-7dd6-4964-845b-920b218d5473","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:57","title":"Százmilliós büntetést kapott a BioTech USA és a JLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]