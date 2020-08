Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c49f370a-0293-40d8-9500-289e74c015b9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Tornyai János Múzeum régészei páratlan tárgyakat találtak a tervezett tram-train nyomvonalán végzett feltárás során. ","shortLead":"A Tornyai János Múzeum régészei páratlan tárgyakat találtak a tervezett tram-train nyomvonalán végzett feltárás során. ","id":"20200805_hodmezovasarhely_tram_train_regi_targyak_feltaras_asatas_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c49f370a-0293-40d8-9500-289e74c015b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2180912-06d6-4e40-a0df-716d28e0220d","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_hodmezovasarhely_tram_train_regi_targyak_feltaras_asatas_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:18","title":"Már nyolcezer tárgyat találtak a régészek a hódmezővásárhelyi tram-train vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","shortLead":"Az énekes a karantén alatt építkezésre ment dolgozni, ahol fiával és vejével kellett korlátokat pakolnia.\r

\r

","id":"20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc8457f-3e93-432b-a8e3-1a9a8dbf58ac","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Nem_volt_koncert_segedmunkabol_elt_Kokeny_Attila","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:54","title":"Nem lehetett koncertezni, segédmunkából élt Kökény Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma eléri a 81 ezret.","shortLead":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma...","id":"20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061da81e-55ea-426d-8189-59c1b637df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:09","title":"100 ezernél is többen kapták meg a diplomájukat nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62122f5-ecfc-4055-8683-38c499e44091","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyvenegy emberről már bebizonyosodott, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"Negyvenegy emberről már bebizonyosodott, hogy elkapta a kórt.","id":"20200804_koronavirus_jarvany_fertozes_norvegia_turistahajo_roald_amundsen_tromso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62122f5-ecfc-4055-8683-38c499e44091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540f58b6-4b83-449e-abd7-ebf11ab6044f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_koronavirus_jarvany_fertozes_norvegia_turistahajo_roald_amundsen_tromso","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:28","title":"Többtucatnyi koronavírus-fertőzöttet találtak egy norvég turistahajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti közlekedést.","shortLead":"A Budapest-Békéscsaba vonalon lassítja, a Kecskemét-Lakitelek vonalon egy időre lehetetlenné tette a vihar a vasúti...","id":"20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45969858-835e-479c-91a6-3f62a9aa6bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_MAV_Keses_jaratkimaradas_vonat_vasut_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:03","title":"MÁV: Késéseket és járatkimaradásokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","shortLead":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","id":"20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f2f3a2-4b8a-4720-bf09-94b556006bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:31","title":"Elmarasztalta a GVH a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Közbeszerzési Hatóság lényegében azt nem engedi, hogy megvizsgálják, a Lánchíd felújítására jelentkezők hogyan újítanak fel budapesti hidakat.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Közbeszerzési Hatóság lényegében azt nem engedi, hogy megvizsgálják, a Lánchíd felújítására...","id":"20200804_lanchid_kozbeszerzes_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7563a4c3-cd8a-4cb9-bb4d-e22474378373","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_lanchid_kozbeszerzes_karacsony","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:58","title":"Karácsony: Nem volt baj a Lánchíd közbeszerzésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","shortLead":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","id":"20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6456d76c-d176-4e4a-8091-4d53d2dd6843","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:24","title":"Saját streaming szolgáltatást indít a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]