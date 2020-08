Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire költik a pénzét - írja Cseh Katalin a Politicon, amely az amerikai hírportál európai változata. ","shortLead":"Magyarországon úgy lehet véget vetni a szabad beszéd ellen irányuló kormányzati támadásoknak, ha az unió megnézi, mire...","id":"20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5fea1ab-8479-4887-9107-0d7cd729a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56327eb1-84f1-4c97-ac00-c9877ebd2afc","keywords":null,"link":"/360/20200806_Cseh_Katalin_Az_EUn_mulik_mi_lesz_a_magyar_sajtoszabadsaggal","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:30","title":"Cseh Katalin: Az EU-n múlik, mi lesz a magyar sajtószabadsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Jelentős összegeket utalt ki a kormány „az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatra történő felkészülést elősegítve, Veszprém és térsége fejlődését támogatva”. És majdnem ugyanannyit külön a katolikus érsekségnek.","shortLead":"Jelentős összegeket utalt ki a kormány „az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatra történő felkészülést...","id":"20200805_Veszprem_ersekseg_EKF_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef6c994-6c41-47e0-afda-03d956f647d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Veszprem_ersekseg_EKF_tamogatas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:37","title":"Veszprém és az érsekség 89 milliárd forintot kap a kormánytól az EKF-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","shortLead":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","id":"20200806_hatarzar_roszke_kerites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce365fa5-3fc7-4719-9582-f83b6381eec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_hatarzar_roszke_kerites","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:02","title":"A föld alatt is megerősítik a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő emellett az antifa betiltására és az állatkínzók börtönbe küldésére tett javaslatot.","shortLead":"A fideszes képviselő emellett az antifa betiltására és az állatkínzók börtönbe küldésére tett javaslatot.","id":"20200806_Boldog_Istvan_fidesz_kasztralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ea10e-d2ac-4439-b4cb-38d0f0fd8f10","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Boldog_Istvan_fidesz_kasztralas","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:53","title":"Boldog István kémiailag kasztrálná a pedofilokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek nagy része bécsi.","shortLead":"A fertőzöttek nagy része bécsi.","id":"20200806_ausztria_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9423ec7c-abd2-4d32-90bc-e8e07df75275","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 21:32","title":"Ismét száz fölött a napi fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester szerint az óvodások között nincs fertőzött.","shortLead":"Hatról tizenhétre emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pápán, köztük van egy óvónő is. A polgármester...","id":"20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1394244-6dc1-4ff9-89ba-4d60766db7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97813c2-e587-4a41-aba9-f342d9f78de1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_papa_polgarmester_ovoda_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:32","title":"Az óvodások között nincs fertőzött Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 8 százalékkal emelkednek a postai alapbérek, 14 ezer dolgozónak jut 10 százalékosnál is nagyobb bérfejlesztés.","shortLead":"Átlagosan 8 százalékkal emelkednek a postai alapbérek, 14 ezer dolgozónak jut 10 százalékosnál is nagyobb bérfejlesztés.","id":"20200806_posta_fizetes_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d4e21-ff35-4535-8dd7-2251666d48c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_posta_fizetes_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:21","title":"Megállapodtak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1907a1-0da8-45bd-b9f9-305f6f45ff84","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány alapjaiban rengette meg a világot: a jól megszokott szociális és közösségi életünket teljesen újra kellett gondolni. A közösségi távolságtartás komoly hatással volt a napi rutinunkra, a szórakozásunkra, és arra is, hogy eddig megszoktuk, hogyha el akartuk intézni a napi bevásárlást vagy szerettünk volna pár új ruhát, csak beugrottunk egy plázába. Az élet viszont lassan, de biztosan ismét elindul: kezdünk eljárni otthonról, kitesszük a lábunkat a négy fal közül. Anyagunkban a Westend “újranyitása” mentén mutatjuk be, hogyan vehetünk részt újragondolt közösségi programokban biztonságosan.","shortLead":"A koronavírus-járvány alapjaiban rengette meg a világot: a jól megszokott szociális és közösségi életünket teljesen...","id":"20200806_Harom_program_ami_segit_kikapcsolodni_a_karanten_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c1907a1-0da8-45bd-b9f9-305f6f45ff84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f967e85f-3ceb-4752-9f59-f151ace10729","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200806_Harom_program_ami_segit_kikapcsolodni_a_karanten_utan","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:30","title":"Három program, ami segít kikapcsolódni a karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"}]