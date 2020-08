Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Alkotmányozó többség a parlamentben, katonás szellem az államigazgatásban, nem egészen önzetlen kínai segítség – ez ma Srí Lanka. A családi hatalom bebetonozásának kísérletét a koronavírus-járvány is segítette.","shortLead":"Alkotmányozó többség a parlamentben, katonás szellem az államigazgatásban, nem egészen önzetlen kínai segítség – ez ma...","id":"202034__sri_lanka__testveries_hatalommegosztas__kinai_nyomulas__csaladban_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008fca41-52d5-4620-bdc9-4f6bf77c26c5","keywords":null,"link":"/360/202034__sri_lanka__testveries_hatalommegosztas__kinai_nyomulas__csaladban_marad","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:00","title":"Srí Lanka: egy családi vállalkozásban üzemeltetett ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés vagy a zeneszámok keresgélése. Lehet, hogy ez meglepően hangzik, de érthetőbb, ha tudjuk: az érintőképernyő van a háttérben. A felismerés egy viszonylag szerencsés balesethez kötődik.","shortLead":"Az ablaktörlő állítgatása is büntetendő lehet, mert ugyanúgy elvonhatja a vezető figyelmét, mint mondjuk az sms-ezés...","id":"202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25a6ef7-4263-410e-817f-5a12eeffd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970608e8-a226-41f6-8248-e5536623197d","keywords":null,"link":"/360/202034_kockazatos_erintokepernyo_torles_torlendo","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:45","title":"Egy Tesla balesete miatt regulázhatják meg a modern műszerfalakat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","shortLead":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","id":"20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac504a5-a028-4201-9473-37ea52f141a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:49","title":"Fénysorompónál várakozó autót tolt neki az érkező vonatnak Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf99d71-28e8-4a7a-a919-75c8f59c7fe3","c_author":"Kurcz Béla","category":"360","description":"1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot és hat társát. Fia, aki akkor 4 éves volt, már ismert rendező-operatőrként 1990-ben elkészített egy több órás dokumentumfilm-sorozatot a honvéd vezérkar lefejezéséről, de azt máig nem mutatták be a televíziók. A hvg360-nak adott interjújában ifjabb Sólyom László a filmeposza mellett beszél arról is, miért merült mára feledésbe az egykori ludovikás tisztikar tragédiája.","shortLead":"1950. augusztus 19-én végezték ki a Tábornok-per néven ismert koncepciós eljárásban elítélt Sólyom László altábornagyot...","id":"20200823_Hetven_eve_vegeztek_ki_Solyom_Laszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf99d71-28e8-4a7a-a919-75c8f59c7fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d720399-2169-456b-a008-d17a75c9cce4","keywords":null,"link":"/360/20200823_Hetven_eve_vegeztek_ki_Solyom_Laszlot","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:00","title":"Harminc éve őrzi kivégzett apjáról készített filmjét a tábornok fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de a szivárványos zászlókról is elmondta a véleményét. ","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de...","id":"20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482cfa4-c3f0-4ac0-b069-4373a172afd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:07","title":"Soltész Miklós azért tartaná meg az EU zászlaját, mert benne van Szűz Mária szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A döntés Magyarországra is vonatkozik.","shortLead":"A döntés Magyarországra is vonatkozik.","id":"20200824_airbnb_szallasfoglalas_bulizas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13bc737-e420-4076-bc39-37e47b1a1338","keywords":null,"link":"/elet/20200824_airbnb_szallasfoglalas_bulizas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:27","title":"Viszlát, legény- és lánybúcsúk: az Airbnb betiltja a partik szervezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia akkor történt, amikor a koronavírus-járvány feltartóztatására elrendelt korlátozó intézkedések betartását ellenőrizte a rendőrség a diszkóban. A menekülő emberek halálra taposták egymást.","shortLead":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia...","id":"20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e2ec5-441c-4e4e-97bb-425eba763ceb","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:04","title":"Semmibe vették a korlátozásokat, tragédia lett az illegális perui buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00edeae0-6baa-4631-8443-3928b498df1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 1526-os mohácsi csatát az emlékezetben megőrződött augusztus 29. helyett valójában szeptember 8-án vívhatták meg a magyar és az oszmán seregek – mondta a Szigetvár melletti Szulejmán-sírkomplexum kutatását vezető Pap Norbert.","shortLead":"Az 1526-os mohácsi csatát az emlékezetben megőrződött augusztus 29. helyett valójában szeptember 8-án vívhatták meg...","id":"20200822_Rosszul_tudjuk_a_mohacsi_csata_idejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00edeae0-6baa-4631-8443-3928b498df1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5539347-eba3-4965-9ec0-4594764aac49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_Rosszul_tudjuk_a_mohacsi_csata_idejet","timestamp":"2020. augusztus. 22. 18:14","title":"Rosszul tudjuk a mohácsi csata idejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]