[{"available":true,"c_guid":"e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte pontosan egy évvel ezelőtt árasztotta el a trágyaszag Budapestet, most úgy tűnik, itt az újrázás.","shortLead":"Szinte pontosan egy évvel ezelőtt árasztotta el a trágyaszag Budapestet, most úgy tűnik, itt az újrázás.","id":"20200825_tragyaszag_buz_budapest_obuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86f8aff-3a2e-4bd3-802d-eb463852173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813397a-d1bf-49a0-ad9a-ebe8cbfbcf14","keywords":null,"link":"/elet/20200825_tragyaszag_buz_budapest_obuda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:35","title":"Megint orrfacsaró bűz terjeng Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pannonia Golf & Country Golf Egyesületről van szó, amely a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó alcsútdobozi luxuslétesítményben működik.","shortLead":"A Pannonia Golf & Country Golf Egyesületről van szó, amely a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó alcsútdobozi...","id":"20200824_Milliokat_ad_az_allami_bank_az_alcsutdobozi_golfklubnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0574748-cf8f-46eb-ad9a-84376404f51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Milliokat_ad_az_allami_bank_az_alcsutdobozi_golfklubnak","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:56","title":"Milliókat ad az állami bank az alcsútdobozi golfklubnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiba csúszott a Zoom működésébe, hétfő délután óta ugyanis nem, vagy csak nagyon nehezen lehet vele videós megbeszéléseket tartani.","shortLead":"Hiba csúszott a Zoom működésébe, hétfő délután óta ugyanis nem, vagy csak nagyon nehezen lehet vele videós...","id":"20200824_zoom_leallas_hiba_problema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cde26fe-751c-40c2-a953-e4e6078af8c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_zoom_leallas_hiba_problema","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:17","title":"Világszerte akadozik a Zoom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Túlélheti a mérgezést az orosz ellenzéki, Aján Tamás újabb botránya, megvan a BL-győztes. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Túlélheti a mérgezést az orosz ellenzéki, Aján Tamás újabb botránya, megvan a BL-győztes. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200824_Radar360_Szazezrek_az_utcan_Minszkben_Gulyas_a_nemet_kuluggyel_csortezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3828f0e-3c33-4eee-ae52-de60e4b6493a","keywords":null,"link":"/360/20200824_Radar360_Szazezrek_az_utcan_Minszkben_Gulyas_a_nemet_kuluggyel_csortezik","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:00","title":"Radar360: Százezrek az utcán Minszkben, Gulyás a német külüggyel csörtézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kreatív megoldásokat kell találniuk a filmkészítőknek a koronavírus miatt. ","shortLead":"Kreatív megoldásokat kell találniuk a filmkészítőknek a koronavírus miatt. ","id":"20200824_Szexmentes_forgatas_koronavirus_jarvany_utmutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71af6e0d-7980-4ac9-b613-93caf88d9458","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Szexmentes_forgatas_koronavirus_jarvany_utmutato","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:57","title":"Szexmentesen forgatnák a brit filmeket a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d75b59-10c7-44ef-a245-7255f397b04f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnöki kinevezése több mint bűn – hiba.","shortLead":"A rendező szerint Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnöki kinevezése több mint bűn – hiba.","id":"20200824_Szinetar_Miklos_Vidnyanszkynak_mar_csak_sajat_buszkesege_okan_is_le_kellene_mondania_a_kuratoriumi_elnoksegrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65d75b59-10c7-44ef-a245-7255f397b04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482391d3-d62c-4d4a-a814-00bcff72d96c","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Szinetar_Miklos_Vidnyanszkynak_mar_csak_sajat_buszkesege_okan_is_le_kellene_mondania_a_kuratoriumi_elnoksegrol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:50","title":"Szinetár Miklós: Vidnyánszkynak már csak saját büszkesége okán is le kellene mondania a kuratóriumi elnökségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","id":"20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb7ca81-0227-47d6-93c8-9308281f853f","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:16","title":"Holttestet találtak egy aszódi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d4b620-aa99-4d51-b103-838643a736c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Három erőmű állt le egyszerre Szíriában egy robbanás után, még vizsgálják, terrortámadás történt-e.","shortLead":"Három erőmű állt le egyszerre Szíriában egy robbanás után, még vizsgálják, terrortámadás történt-e.","id":"20200824_sziria_aram_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d4b620-aa99-4d51-b103-838643a736c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e535d406-b117-437e-872e-6c447da0b319","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_sziria_aram_robbanas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:09","title":"Egész Szíriában nincs áram egy robbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]