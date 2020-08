Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt ott, ahol eddig is volt: 0,6 százalékon.","shortLead":"Maradt ott, ahol eddig is volt: 0,6 százalékon.","id":"20200825_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7fb68d-5163-44f0-84ea-d14123bffdf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:49","title":"Nem változott a jegybanki alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az állami beruházók azon dolgoznak majd, hogy legyen elég projekt az uniós források lekötéséhez. Úgy becsüli az ITM, hogy végül akár 2000 milliárd forintnyi támogatást is megszerezhet az ország.","shortLead":"Az állami beruházók azon dolgoznak majd, hogy legyen elég projekt az uniós források lekötéséhez. Úgy becsüli az ITM...","id":"20200825_itm_vasutfejlesztes_32_milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1d84d8-ad61-4ef8-b1c6-5e019c11e2b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_itm_vasutfejlesztes_32_milliard","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:32","title":"32 milliárdos vasútfejlesztésbe vág bele a kormány, hogy uniós támogatást szerezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","shortLead":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","id":"20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af572df8-ad74-4504-a944-624f4d0c6301","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:20","title":"Szlávik: Alacsony az új fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","shortLead":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","id":"20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb0e591-8473-42a4-b574-4f1bfa5397b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:34","title":"Ketten indulnak az LMP férfi társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","shortLead":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","id":"20200827_nem_termett_a_dinnye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f1b0-08bb-477a-a2cb-6a7681fd59c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_nem_termett_a_dinnye","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:11","title":"Nem termett a dinnye, nem zárnak jó évet a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","shortLead":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","id":"20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74abdb8-f18e-47fd-9cb4-a42501e012fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:06","title":"Rétvári Bence elárulta, mivel foglalkozott eddig Rácz Zsófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","shortLead":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","id":"20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d305ce-0c69-4e37-bef8-3d68a6644d46","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:13","title":"250 ezerre büntették Szél Bernadettet dudálásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bfad47-33e7-4c02-baac-a404175854d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Máshogy gondolunk már a robotokra, mint a járvány előtt. ","shortLead":"Máshogy gondolunk már a robotokra, mint a járvány előtt. ","id":"202034_robot_tarsak_elfogadottsaga_ha_nincs_lo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7bfad47-33e7-4c02-baac-a404175854d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b923c754-be50-419f-aa68-7e3c88de2623","keywords":null,"link":"/360/202034_robot_tarsak_elfogadottsaga_ha_nincs_lo","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:00","title":"Van az a karantén, ahol már örül az ember, ha egy gép szól hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]