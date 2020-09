Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig az otthonául szolgáló állatkertet Pakisztánban és hogy utazhasson.","shortLead":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig...","id":"20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9207859-bb3a-473f-b4d6-79ac32d38932","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:14","title":"Elhagyhatja az állatkertet a „világ legmagányosabb elefántja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma.","shortLead":"A közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma.","id":"20200905_Soha_nem_volt_meg_ennyi_uj_koronavirusfertozott_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd052df-d48a-4fa2-8841-8381c60f38f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Soha_nem_volt_meg_ennyi_uj_koronavirusfertozott_Csehorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:25","title":"Soha nem volt még ennyi új koronavírus-fertőzött Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c5fa03-74f4-4a2b-af14-7171b35c045e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Okosbölcsőt\" fejlesztett ki a babák álomba ringatására egy házaspár, hogy segítse a szülők éjszakai alvását. A mesterséges intelligencián alapuló fejlesztés babafigyelő, ringató, mózeskosár és bölcső is egyben.","shortLead":"\"Okosbölcsőt\" fejlesztett ki a babák álomba ringatására egy házaspár, hogy segítse a szülők éjszakai alvását...","id":"20200906_okosbolcso_mesterseges_intelligencia_babafigyelo_ringato_mozeskosar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c5fa03-74f4-4a2b-af14-7171b35c045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8665baaf-5e2a-4f15-9c94-aac47c6a19fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_okosbolcso_mesterseges_intelligencia_babafigyelo_ringato_mozeskosar","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:03","title":"Nem csak a babán, a szülő éjszakáján is segíthet az okosbölcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba a januári, egyiptomi világbajnokság sorsolásán, amelyet szombat este rendeztek Gízában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott Németországgal, Uruguayjal és a Zöld-foki Köztársasággal került azonos csoportba...","id":"20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16226fbc-eb4c-4fe3-8359-99c71c8e9a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18665767-1f60-43ab-831c-a3441d958b7b","keywords":null,"link":"/sport/20200905_Harom_foldreszrol_kapott_ellenfelet_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:43","title":"Három földrészről kapott ellenfelet a magyar férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező, Wéber Kata forgatókönyvíró és Petrányi Viktória producer.

","shortLead":"#FREE SZFE feliratú fekete felsőben jelent meg a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon Mundruczó Kornél filmrendező...","id":"20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b9845ed-9eb8-40ac-81d5-0448365b5d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2d1d30-1639-4404-b72d-18b7de0854e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Mar_a_velencei_filmfesztivalon_is_tudnak_az_SZFEbotranyrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:50","title":"Már a velencei filmfesztiválon is tudnak az SZFE-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2627f3a4-533b-4101-9f6e-10293c1201ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte gyors ütemben növekedtek a gleccsertavak az elmúlt néhány évtizedben – állapították meg brit kutatók, akik műholdfelvételekre alapozták eredményeiket.","shortLead":"Világszerte gyors ütemben növekedtek a gleccsertavak az elmúlt néhány évtizedben – állapították meg brit kutatók, akik...","id":"20200905_gleccsertavak_teruletenek_novekedese_muholdkepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2627f3a4-533b-4101-9f6e-10293c1201ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ceacfd-91b8-47a8-a587-effa0bdc3891","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_gleccsertavak_teruletenek_novekedese_muholdkepek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:03","title":"A műholdak árulkodnak: gyorsan növekednek a gleccsertavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben az iskolaév elindult; részletesen is megtudhattuk, miért zuhant akkorát a gazdaság a második negyedévben; a túlélésért küzd a turizmus. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ahogy romlanak a járványmutatók, előbb beutazási korlátozásokat léptetett életbe a kormány, majd lazított, miközben...","id":"20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664a122d-a36c-4906-87cb-472d0409f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_Es_akkor_jarvany_hatarzar_turizmus_recesszio_busz_usa","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:00","title":"És akkor Orbán senkit nem enged be az országba, csak ha szépen megkérik rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2742f-f69e-4f82-978a-fa831a4b7eb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kelet-német járgánynak kétszer olyan erős a motorja, mint a mezei Wartburgoké.","shortLead":"Ennek a kelet-német járgánynak kétszer olyan erős a motorja, mint a mezei Wartburgoké.","id":"20200906_ndk_versenyauto_100_loeros_rali_wartburgot_kinalnak_eladasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2742f-f69e-4f82-978a-fa831a4b7eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a673257-16a5-432e-ac5a-5d4ace440af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_ndk_versenyauto_100_loeros_rali_wartburgot_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. szeptember. 06. 06:41","title":"NDK versenyautó: 100 lóerős rali Wartburgot kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]