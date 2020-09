Mundruczó Kornélék azért tartózkodnak Velencében, mert a fesztivál versenyprogramjában mutatják be a rendező új filmjét, a Pieces of a Woman című alkotást. Az SZFE körüli botrány a fesztivál sajtóértekezletén is szóba került, a magyar vendégek beszámoltak az egyetemen törtét eseményekről, a kormány által az intézményre kényszerített kuratóriumról.

© TIZIANA FABI / AFP

Mundruczó Kornélnak a Pieces of a Woman az első angol nyelvű filmje.

A velencei filmfesztiválról az MTI is közölt képeket, de Mundruczó Kornélról csak olyat találtak, amelyen nem látszódik a #FREE SZFE felirat.