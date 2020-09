Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","shortLead":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","id":"20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2db2-5d64-4aa0-9be4-a71c03febb4f","keywords":null,"link":"/sport/20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:10","title":"Tíz perc alatt kapott három gólt az U21-es válogatott, Gera továbbra sem tud győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b25901-91b5-46b1-807a-1980edfd5eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A programozóként dolgozó Neal Agarwal bedobta a 100 milliárd dolláros kérdést: ki tudja Bill Gates teljes vagyonát egy összegben elkölteni úgy, hogy csak meghatározott dolgokat vásárolhat?","shortLead":"A programozóként dolgozó Neal Agarwal bedobta a 100 milliárd dolláros kérdést: ki tudja Bill Gates teljes vagyonát...","id":"20200907_bill_gates_vagyona_neal_agarwal_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b25901-91b5-46b1-807a-1980edfd5eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f980ff6-0a5c-4eee-aa90-e5f16d10070a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_bill_gates_vagyona_neal_agarwal_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:03","title":"El tudná költeni Bill Gates összes pénzét? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adde9d78-398a-412d-8b27-912178f09e97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel azután, hogy lekapcsolták a Sparks Group néven emlegetett csoport három tagját, radikálisan visszaesett a torrenthálózatra felkerülő új filmek és zenék száma.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy lekapcsolták a Sparks Group néven emlegetett csoport három tagját, radikálisan visszaesett...","id":"20200909_the_scene_sparks_group_illegalis_megosztas_szerzoi_jogok_megsertese_torrentezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adde9d78-398a-412d-8b27-912178f09e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bddf4e-929c-4169-b5f6-a71f920abdb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_the_scene_sparks_group_illegalis_megosztas_szerzoi_jogok_megsertese_torrentezes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:03","title":"Letartóztattak három embert, 92 százalékkal visszaestek a torrentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","shortLead":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","id":"20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aedfc04-4f60-4d7a-99e1-d4f22003ea48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:41","title":"850 lóerő talán már elég lesz a Porsche 911 Turbo S-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Júliusban a kivitel és a behozatal is jóval elmaradt az egy évvel korábbitól.","shortLead":"Júliusban a kivitel és a behozatal is jóval elmaradt az egy évvel korábbitól.","id":"20200908_Megtort_a_magyar_kulkereskedelem_feltamadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf522f-3622-434a-bb63-c87e20ab96a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Megtort_a_magyar_kulkereskedelem_feltamadasa","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:49","title":"Megtört a magyar külkereskedelem feltámadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új igazgatótanácsi tagok és vezető tisztségviselők érkeznek az Appeninnhez.","shortLead":"Új igazgatótanácsi tagok és vezető tisztségviselők érkeznek az Appeninnhez.","id":"20200908_Miutan_Tiborcz_kiszallt_felmondott_az_Appeninn_vezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa87ea6-f921-4863-9861-f50f79df1527","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_Miutan_Tiborcz_kiszallt_felmondott_az_Appeninn_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:59","title":"Miután Tiborcz kiszállt, felmondott az Appeninn vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos, megfoghatatlan kép él benne női önmagáról - írja a Női körben - Útkeresés a táncterápia módszerével című könyv szerzője, Jarovinszkij Vera tanácsadó szakpszichológus. Az alábbiakban a kötetből olvashat szerkesztett részletet.","shortLead":"Számos nő elégedetlen a testi adottságaival, nehezen tud anyaként és nőként is helytállni, s egy homályos...","id":"20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8beb432a-8322-4b3c-a3ad-71180627c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18cd742-d05e-48bf-ab1d-ec0d7fbb1020","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200907_Nagyanyam_azt_mondta_nincs_no_aki_elvezne_a_szexet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:36","title":"Nagyanyám azt mondta, nincs nő, aki élvezné a szexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Batta András a társasággá alakult Magyar Zene Házát irányíthatja.","shortLead":"Batta András a társasággá alakult Magyar Zene Házát irányíthatja.","id":"202036_magyar_zene_haza_zenetortenesz_cegvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1076326-b5ff-4aff-ad1b-6168158da355","keywords":null,"link":"/360/202036_magyar_zene_haza_zenetortenesz_cegvezeto","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:00","title":"Testhez álló cég vezetője lett a zenetörténész ex-rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]