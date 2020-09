Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","shortLead":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","id":"20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55acce4-cd3a-4a91-aca9-2ef70d41c949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"700+ lóerős és 34 éves ez az eladó sorba került Ford RS200","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készüljünk fel arra, hogy a megbetegedések száma tovább fog nőni, de a sikerességet a megmentett életek számában lehet majd lemérni. Minden országban emelkedni fog a betegek száma, a jól védekező országokban viszont a kormányok meg fogják tudni védeni az emberek életét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az m1-en sugárzott interjújában. Megerősítette, hogy amíg nem kezd jelentősen emelkedni a halálesetek száma, fel sem merül az iskolák bezárása. ","shortLead":"Készüljünk fel arra, hogy a megbetegedések száma tovább fog nőni, de a sikerességet a megmentett életek számában lehet...","id":"20200912_Orban_Viktor_nyilatkozik_az_m1en","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437ac75f-7a69-4ada-b25b-186aa69af2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Viktor_nyilatkozik_az_m1en","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:07","title":"Orbán Viktor: Nem állhat le az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A héten a következő számokat húzták ki:","id":"20200912_Nem_volt_telitalalat_az_otoslotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db9283-6941-4183-802d-2dcf7f703bb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Nem_volt_telitalalat_az_otoslotton","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:46","title":"Nem volt telitalálat az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af6710e-b2c7-4fc3-8c58-5b76257e17de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Három hétig tartó szigorú vesztegzárat rendeltek el az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt Izraelben.","shortLead":" Három hétig tartó szigorú vesztegzárat rendeltek el az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt Izraelben.","id":"20200913_Harom_hetes_vesztegzarat_rendeltek_el_Izraelben_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6af6710e-b2c7-4fc3-8c58-5b76257e17de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4231633d-f037-4807-9b19-bf12de195045","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Harom_hetes_vesztegzarat_rendeltek_el_Izraelben_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:50","title":"Három hetes vesztegzárat rendeltek el Izraelben a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 23 éves férfi a gyanúsított.","shortLead":"Egy 23 éves férfi a gyanúsított.","id":"20200913_ivancsai_gazolas_kerekparos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81388886-15be-4e00-8fc0-4a0bfeaf0751","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_ivancsai_gazolas_kerekparos","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:30","title":"Halálra gázolt Iváncsán egy kerékpárost, majd továbbhajtott – őrizetben a gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű, hogy a súlyosbodó koronavírus-járvánnyal kapcsolatban nyilatkozik majd.\r

","shortLead":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű...","id":"20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eca2cdb-f0d4-4f1c-84fc-55176df2d227","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:33","title":"Orbán Viktor este nyilatkozik az M1-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy ötletet. Nem fog bekopogtatni: elébe kell menni hittel, lelkesedéssel és tenni akarással.","shortLead":"A komfortzónánkon átmerészkedve azt keressük, hogy mit is kezdjünk magunkkal. Várjuk a lehetőségeket, esetleg a nagy...","id":"20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e56e6f-2e06-4f58-9cb6-52961e170054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271d151e-b502-4323-98e4-816103954745","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200913_Hogyan_gyakoroljunk_hatast_masokra_az_otleteinkkel","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Hogyan gyakoroljunk hatást másokra az ötleteinkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","shortLead":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","id":"20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325e367b-f4d6-46c1-8cfe-912a01fd67f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:55","title":"Pár napig még marad a nyár, aztán jön a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]