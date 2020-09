Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"709-re emelkedett a halottak száma.","shortLead":"709-re emelkedett a halottak száma.","id":"20200924_Koronavirus_750_uj_fertozott_het_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747f7bc6-4f80-4fd0-aeae-6f13ea96d10b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Koronavirus_750_uj_fertozott_het_halott","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:04","title":"Koronavírus: 750 új fertőzött, hét halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07db682a-c998-4716-91f9-a46719dd3dfd","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A koronavírus nyomán kialakult helyzetben a vállalatokon belül tektonikus változások mennek végbe. Ha egy cég ma meg akarja tartani a piaci helyzetét, az ügyfeleit, akkor legalább akkora energiát kell szánnia a munkavállalók élményének újragondolására, mint amennyit az ügyfélélmény tervezésre fordít. ","shortLead":"A koronavírus nyomán kialakult helyzetben a vállalatokon belül tektonikus változások mennek végbe. Ha egy cég ma meg...","id":"20200923_Munkavallaloi_elmenytervezes_es_empatia__a_tuleles_zaloga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07db682a-c998-4716-91f9-a46719dd3dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970e66ce-95e6-41d1-a02f-bc715eafaac2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200923_Munkavallaloi_elmenytervezes_es_empatia__a_tuleles_zaloga","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:49","title":"Munkavállalói élménytervezés és empátia - a túlélés záloga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","shortLead":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","id":"20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3619491e-df83-4f80-b949-ec306d7e1afe","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:25","title":"Új zaklatás jelent meg az iskolákban: kiközösítik azt, aki elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","shortLead":"Nem tolonganak a nézők a szilvásváradi lovas központban.","id":"20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fea06c89-45ea-46fd-99a9-69d1d8e9c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1900da-a70b-4ada-949e-12ffde2b3ab9","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_lovas_stadion_lovaskozpont_szilvasvarad","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:15","title":"Hiába építettek Mészárosék lovas stadiont, harmadháznál többen nem voltak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","shortLead":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","id":"20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94260e46-422d-4fa4-b090-9c7fef34f288","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:16","title":"Megható és erős címlappal emlékezik Ruth Bader Ginsburgre a New Yorker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nyugati megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, csak keleten nem kell zivatarokra, felhőszakadásra számítani. \r

","shortLead":"Több nyugati megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, csak keleten nem kell zivatarokra, felhőszakadásra számítani...","id":"20200925_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32fe086-4450-49c8-9f86-fb200cd9af1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:16","title":"Heves zivatarokkal, felhőszakadással tör be a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","shortLead":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","id":"20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b04769-53bd-4516-86af-337ce12c447b","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:00","title":"Mol Fehérvár–Reims 0-0, tizenegyesekkel 4-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére a Jászai Gellért érdekeltségében álló, állami megbízásokban is bővelkedő 4iG Nyrt.","shortLead":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére...","id":"20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99163240-e459-400d-bc5a-ff92995ef030","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:50","title":"Mesterséges intelligenciát fejlesztő cégbe vásárolja be magát a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]