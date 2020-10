Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is folytatódó harcokról számoltak be, előbbiek azt állítják, hogy megállítottak három dandárt.","shortLead":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is...","id":"20201007_hegyi_karabah_harcok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f4a81-78c3-4c00-b95f-addf702c447e","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_hegyi_karabah_harcok","timestamp":"2020. október. 07. 09:39","title":"Az eddigi legsúlyosabb támadás érte Hegyi-Karabah székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most megfogalmazott elvárásoknak. Ezek egyike, hogy a hátrányos megkülönböztetést megtapasztaló romák aránya legalább a felére csökkenjen. A Fidesznek is tetszik a javaslat.","shortLead":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most...","id":"20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3687b5d8-70b3-4622-a241-e13d86630c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","timestamp":"2020. október. 07. 13:22","title":"Új uniós romastratégia: cél az egyenlőség, de ennél kevesebbel is beérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azokkal a tünetmentes emberekkel szemben, akik egy hét után elvégeztetik a koronavírustesztet, és annak eredménye negatív, a tizedik napon feloldják a karanténkötelezettséget.","shortLead":"Azokkal a tünetmentes emberekkel szemben, akik egy hét után elvégeztetik a koronavírustesztet, és annak eredménye...","id":"20201006_romania_magyarorszag_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c306016-1eef-4ea0-88a5-fe282a594699","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_romania_magyarorszag_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. október. 06. 12:08","title":"Már akkor is karanténba kell vonulni, ha Romániába utazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f492a64a-58d0-4c3f-baeb-e9103308fddc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kémiai Nobel-díj mindkét kitüntetettjét meglepte az elismerés híre. Emmanuelle Charpentier francia mikrobiológus és Jennifer Doudna amerikai biokémikus egyaránt azt mondta a szerdai bejelentés után, egyelőre alig tudja felfogni, hogy Nobel-díjat kap a genetikai olló felfedezéséért.","shortLead":"A kémiai Nobel-díj mindkét kitüntetettjét meglepte az elismerés híre. Emmanuelle Charpentier francia mikrobiológus és...","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna_nyilatkozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f492a64a-58d0-4c3f-baeb-e9103308fddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29dc944-06c8-4105-8e32-c8457d6e65c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna_nyilatkozatok","timestamp":"2020. október. 07. 21:33","title":"\"Még hozzá kell szoknom\" – mondta a tudós, aki 51 évesen megkapta a Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e198461d-0fc7-4d17-b1fe-569ac24d2dbc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világból „kivonuló”, kétgyermekes jógaoktató házaspár és a szilveszterkor is alkoholmentes pezsgővel koccintó határőr a tavalyi év legjobbjai közt.","shortLead":"A világból „kivonuló”, kétgyermekes jógaoktató házaspár és a szilveszterkor is alkoholmentes pezsgővel koccintó határőr...","id":"202040_album__lenyomat_az_ev_fotoi_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e198461d-0fc7-4d17-b1fe-569ac24d2dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0bf36b-f8c4-4b84-9ded-c89f7f2c8de6","keywords":null,"link":"/360/202040_album__lenyomat_az_ev_fotoi_2019","timestamp":"2020. október. 06. 14:00","title":"Van élet a politikán kívül, hirdetik 2019 legjobb magyar sajtófotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409f6cb2-72f6-47a7-8a76-2000ddbb1c2b","c_author":"Balla Györgyi, Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"Ára van a kormány bőkezűségének: az orvosi bérek jelentős emelését a másodállások engedélyhez kötéséhez, valamint a magánpraxisok leválasztásához kötik. A szabályozás szolgáltatók megszűnésével járhat, és utat nyithat a kétszintű állami ellátás előtt.","shortLead":"Ára van a kormány bőkezűségének: az orvosi bérek jelentős emelését a másodállások engedélyhez kötéséhez, valamint...","id":"20201007_Sokkterapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=409f6cb2-72f6-47a7-8a76-2000ddbb1c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b6f120-3601-422f-a51c-5e414c088d37","keywords":null,"link":"/360/20201007_Sokkterapia","timestamp":"2020. október. 07. 11:00","title":"Kormányzati sokkterápia: megfizetnek az orvosok a béremelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd97c1a1-0bbc-4463-8f0e-1bc73da43a9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy évvel elhalasztja a Jurassic Park: Világuralom című film bemutatóját a Universal Pictures, így 2022. június 10-én kerül az amerikai mozikba. Inkább az lett volna a meglepetés, ha minden marad az eredetiben.","shortLead":"Egy évvel elhalasztja a Jurassic Park: Világuralom című film bemutatóját a Universal Pictures, így 2022. június 10-én...","id":"20201007_Jurassic_Park_bemutato_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd97c1a1-0bbc-4463-8f0e-1bc73da43a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8217fd7-f9c1-4251-a85d-6a672c0ca8ad","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Jurassic_Park_bemutato_keses","timestamp":"2020. október. 07. 10:44","title":"Újabb szuperprodukció csúszik: később mutatják be a Jurassic Park új részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a szerb férfit, aki nyolc utast szállítva elaludt. Börtönbe nem fogják zárni, de az ügyészség azt kérte, hogy tiltsák el a vezetéstől.","shortLead":"Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a szerb férfit, aki nyolc utast...","id":"20201006_mikrobusz_sofor_elaludt_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6729fc8b-c173-48b9-a8bf-5b7a65e85ac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_mikrobusz_sofor_elaludt_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 14:29","title":"Vádat emeltek a mikrobusz sofőrje ellen, aki vezetés közben elaludt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]