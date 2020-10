Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy rendeletmódosítás megnehezíti azt, hogy a nem házasságban élők gyereket fogadhassanak örökbe.","shortLead":"Egy rendeletmódosítás megnehezíti azt, hogy a nem házasságban élők gyereket fogadhassanak örökbe.","id":"20201009_Orokbefogadas__Kasler_gyakorlatilag_kizarja_az_elettarsakat_es_egyedulallokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aae1a9-2b50-4428-bac8-edf96c25779d","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Orokbefogadas__Kasler_gyakorlatilag_kizarja_az_elettarsakat_es_egyedulallokat","timestamp":"2020. október. 09. 15:00","title":"Gyakorlatilag kizárják az örökbefogadásból az élettársakat és az egyedülállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de a vírusbiztos papírok azóta is fontos szerepet töltenek be. Csakhogy van velük egy gond: ezeket a termékeket már nem lehet újrahasznosítani. A nyergesújfalui Lucart Kft-nél igyekeznek mégis megtalálni ennek a módját. ","shortLead":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de...","id":"20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53423aa1-4f18-45e8-9a60-cf37e7db87ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","timestamp":"2020. október. 10. 17:00","title":"Vécépapír több százezer évre - a nyergesújfalui papírgyárban jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint az történt, amit sejtettek és reméltek.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint az történt, amit sejtettek és reméltek.","id":"20201009_maruzsa_zoltan_koronavirus_gyerekek_iskolak_ovoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870953d5-4e2b-4a44-804f-14a79494da1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_maruzsa_zoltan_koronavirus_gyerekek_iskolak_ovoda","timestamp":"2020. október. 09. 07:20","title":"Maruzsa: A gyerekeknél már csökken az esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország haladéktalan tűzszünetet akar eléri.","shortLead":"Oroszország haladéktalan tűzszünetet akar eléri.","id":"20201009_HegyiKarabah__Putyin_Moszkva_ormeny_azeri_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b81f42-5944-48fb-b7a2-2634dea01df3","keywords":null,"link":"/vilag/20201009_HegyiKarabah__Putyin_Moszkva_ormeny_azeri_kulugyminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 05:17","title":" Putyin Moszkvába hívta az örmény és az azeri külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donáth Anna reagált a HírTV-ben róla megjelent riportra. A momentumos politikus visszautasítja, hogy \"sorosista\" összeesküvésben venne részt.","shortLead":"Donáth Anna reagált a HírTV-ben róla megjelent riportra. A momentumos politikus visszautasítja, hogy \"sorosista\"...","id":"20201010_donath_anna_visszautasitja_a_kormany_vadjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f25adbd-2ea1-40d6-840e-55b1e892bde5","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_donath_anna_visszautasitja_a_kormany_vadjait","timestamp":"2020. október. 10. 18:09","title":"Donáth Anna: Semmi meglepő nincs abban, hogy EP-képviselők a pártcsaládjukhoz tartozó biztosokkal beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI elemzése szerint a magyarok pesszimistábbak lettek a pénzügyi helyzetüket illetően, nőtt a munkanélküliségtől való félelem is.","shortLead":"A GKI elemzése szerint a magyarok pesszimistábbak lettek a pénzügyi helyzetüket illetően, nőtt a munkanélküliségtől...","id":"20201009_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ccdfa4-41a1-4789-af49-1c8c25cdc226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. október. 09. 05:52","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index októberben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8250338-3f8e-40e7-a5f3-ea8f27df7e09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányt is meghallgatta az Európai Bizottság a jogállamisági jelentés elkészítésekor Vera Jourová szerint, aki visszautasítja a kormány vádjait, és állítja, Soros Györgyhöz sincsen semmi köze.","shortLead":"A magyar kormányt is meghallgatta az Európai Bizottság a jogállamisági jelentés elkészítésekor Vera Jourová szerint...","id":"20201009_vera_jourovanak_nincs_koze_soroshoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8250338-3f8e-40e7-a5f3-ea8f27df7e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fc0526-40d4-41d6-bdfb-f3b1fe2b753d","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_vera_jourovanak_nincs_koze_soroshoz","timestamp":"2020. október. 09. 14:35","title":"Vera Jourová: Magyarországon sok a probléma, és ezeket asztalnál kellene megtárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hüllő felborította a csónakot, amelyben ketten halásztak.","shortLead":"A hüllő felborította a csónakot, amelyben ketten halásztak.","id":"20201009_Krokodil_olt_meg_egy_halaszt_Szumatran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf9d453-d7c7-4eb0-9b8e-f33ba4033e1f","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Krokodil_olt_meg_egy_halaszt_Szumatran","timestamp":"2020. október. 09. 11:53","title":"Krokodil ölt meg egy halászt Szumátrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]