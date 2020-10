Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"554d00c6-7cca-4725-803c-c0abaaf8afc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal Paulo Coelho egyik műve esett áldozatul, konkrétan elégették a könyvét. ","shortLead":"Ezúttal Paulo Coelho egyik műve esett áldozatul, konkrétan elégették a könyvét. ","id":"20201002_Duro_Dora_utan_brazil_nyugdijasok_is_ugy_ereztek_hogy_konyvet_kell_pusztitania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554d00c6-7cca-4725-803c-c0abaaf8afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a6e670-f560-4552-aa28-2385279b7987","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Duro_Dora_utan_brazil_nyugdijasok_is_ugy_ereztek_hogy_konyvet_kell_pusztitania","timestamp":"2020. október. 02. 13:10","title":"Dúró Dóra után néhány brazil nyugdíjas is úgy érezte, hogy könyvet kell pusztítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba09b651-3535-4da4-8351-c3787f6b47fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb Dacia Logan kombiként teljesen logikus modell lenne, a pickup pedig egy kis extra lehetne a kínálatban. ","shortLead":"A legújabb Dacia Logan kombiként teljesen logikus modell lenne, a pickup pedig egy kis extra lehetne a kínálatban. ","id":"20201002_XTomi_Dacia_Logan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba09b651-3535-4da4-8351-c3787f6b47fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991179c-99b9-4ada-8f96-adb4fecea1cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_XTomi_Dacia_Logan","timestamp":"2020. október. 02. 10:22","title":"Piacképes lenne a magyar dizájner által tervezett Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer ellen. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Érdemes letartóztatni a kémfőnököt, ki kell árusítani a hidegháborús tartalékokat, tiltakozás a lengyel vízumkényszer...","id":"20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86b23fe-aa8d-40ca-a065-15dfe657b85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28845318-63b2-4d50-8441-433eba5a15e8","keywords":null,"link":"/360/20201003_Wartburg_Opel_Honecker_Lipcse_1990_oktober_3","timestamp":"2020. október. 03. 16:30","title":"Wartburg helyett Opel: 30 éve szűnt meg az NDK – 1990. október 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5076744-ec45-4d73-9d61-c37ddab80969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW nemrég mutatta be két legnépszerűbb sportmodelljének legújabb generációját. Sokan azóta is nehezen emésztik meg az új M3-as és a kétajtós kupé M4-es orrészén lévő gigantikus veséket. ","shortLead":"A BMW nemrég mutatta be két legnépszerűbb sportmodelljének legújabb generációját. Sokan azóta is nehezen emésztik meg...","id":"20201002_A_full_fekete_BMW_M3_a_megoldas_a_hatalmas_vesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5076744-ec45-4d73-9d61-c37ddab80969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab79fa7f-9166-4cd5-a5a9-998320f9374e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_A_full_fekete_BMW_M3_a_megoldas_a_hatalmas_vesekre","timestamp":"2020. október. 02. 15:25","title":"Fekete szín a megoldás az új BMW M3-as túlméretes hűtőrácsaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","shortLead":"Ha nem kap engedélyt a stadionváltásra a Ferencváros, akkor csak 7300-an láthatják találkozónkként a meccseiket.","id":"20201002_uefa_fradi_puskas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c057cb8-348a-449c-8bc6-54bfd536dae3","keywords":null,"link":"/sport/20201002_uefa_fradi_puskas","timestamp":"2020. október. 02. 20:10","title":"Az UEFA-n múlik, hogy játszhat-e két meccset a Fradi a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött posztjáról, a képviselői mandátumát viszont nem adta vissza. ","shortLead":"Joób Márton levélben lemondott a tanácsnoki, és az egyik önkormányzati cég felügyelő bizottságában betöltött...","id":"20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace7ca1-7905-4e71-9554-d9f780c1df08","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Lemondott_nehany_posztjarol_a_letartoztatott_Joob_Marton_de_kepviselo_marad","timestamp":"2020. október. 02. 13:44","title":"Lemondott két posztjáról a letartóztatott Joób Márton, de képviselő marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kormány vagy a saját szélsőjobbjának akar kedvezni, vagy a klientúra azon részének, amely nagyon befolyásos ebben a pillanatban a jobboldalon - mondta Ascher Tamás rendező a Színház- és Filmművészeti Egyetemen történtekről a hvg.hu közéleti podcastjában, a Fülkében. Ascher az egyetemi autonómia megszűnése miatt szeptember 1-én felmondott. ","shortLead":"A kormány vagy a saját szélsőjobbjának akar kedvezni, vagy a klientúra azon részének, amely nagyon befolyásos ebben...","id":"20201003_Ascher_Tamas_a_Fulkeben_A_kormany_szandeka_a_leckeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59bc6f76-dd80-4c56-a3f5-d150880d8173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ada695-1153-43dd-9225-983345696011","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Ascher_Tamas_a_Fulkeben_A_kormany_szandeka_a_leckeztetes","timestamp":"2020. október. 03. 11:00","title":"Ascher Tamás a Fülkében: \"A kormány szándéka a leckéztetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","shortLead":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","id":"20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6878d0-587d-477e-a4f6-a6a71ceef817","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 19:53","title":"Trump azt tweeteli, hogy jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]