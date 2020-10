Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi turisták maradtak el leginkább a magyar szálláshelyekről, a belföldi forgalomban viszont csak minimális volt a csökkenés.","shortLead":"A külföldi turisták maradtak el leginkább a magyar szálláshelyekről, a belföldi forgalomban viszont csak minimális volt...","id":"20201007_hotel_ksh_vendegejszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12904879-3849-4114-8f63-a8abc5d02a6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_hotel_ksh_vendegejszaka","timestamp":"2020. október. 07. 10:07","title":"Nagyon hiányoznak a külföldiek a magyar hotelekből, hatalmas visszaesést mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","shortLead":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","id":"20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c92c21f-dde8-42dc-a12f-c46d33c13cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","timestamp":"2020. október. 06. 19:11","title":"Novicsok nyomait találta Navalnij vérében a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestnek idén 30 milliárdos nadrágszíjhúzást kell végrehajtania. Két szűk esztendő jön, béremelések nem lesznek, fejlesztések se nagyon. A főváros számára nyílna némi mozgástér, ha csökkenne a szolidaritási hozzájárulás, vagy bevezethetnének egy ideiglenes újraindítási adót. Mindkettőhöz a kormányra van szükség.","shortLead":"Budapestnek idén 30 milliárdos nadrágszíjhúzást kell végrehajtania. Két szűk esztendő jön, béremelések nem lesznek...","id":"20201007_Karacsony_Gergely_megszoritasokat_jelentett_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd419a-7cc2-4d5f-aca9-55259e3350e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Karacsony_Gergely_megszoritasokat_jelentett_be","timestamp":"2020. október. 07. 15:42","title":"Karácsony Gergely megszorításokat jelentett be a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","shortLead":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","id":"20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a44a0-4b9b-4390-bf66-8601386088f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","timestamp":"2020. október. 07. 07:28","title":"Népszava: a kormány fizetne az oroszok helyett a fővárosnak a 3-as metró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik az akadémiai rendszer. Hrutka Jánossal a Bulgária elleni válogatott mérkőzés előtt beszélgettünk az Európa-bajnokság valódi értékéről, Dzsudzsák Balázsról és a fociba ömlő rengeteg pénzről.","shortLead":"Addig ne is várjunk stabil válogatottat és hazai játékosokat a BL-re készülő Ferencvárosban, ameddig nem működik...","id":"20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fccde46-869c-4c8a-bd88-42a7aed086b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0388812-abdf-42a4-8dc7-a806b9966f33","keywords":null,"link":"/sport/20201008_hrutka_janos_magyar_valogatott_bulgaria_ebselejtezo_interju","timestamp":"2020. október. 08. 06:30","title":"Hrutka János: Sokkal súlyosabb bajai vannak a focinknak, hogy megoldja őket egy Európa-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltott adatszerzés miatt nyomoz a rendőrség.\r

","shortLead":"Tiltott adatszerzés miatt nyomoz a rendőrség.\r

","id":"20201007_Poloska_gyuro_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83114a1-ab3a-4b57-a7bc-aac029af9c79","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Poloska_gyuro_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. október. 07. 19:24","title":"Poloskát találtak a gyúrói polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","shortLead":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","id":"20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1278516-b5a5-4d69-95d5-fd6d83e90464","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","timestamp":"2020. október. 07. 16:51","title":"Szobrot kap Göncz Árpád és felesége a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint nagy a veszély, hogy az orvosi léttől idegen korlátozások miatt a szakemberek a magánellátást fogják választani. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint nagy a veszély, hogy az orvosi léttől idegen korlátozások miatt a szakemberek...","id":"20201007_magyar_orvosi_kamara_mok_bertabla_beremeles_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19faecdb-976e-40c2-b6ac-7a301f10628f","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_magyar_orvosi_kamara_mok_bertabla_beremeles_parlament","timestamp":"2020. október. 07. 14:05","title":"Az orvosi kamara az új törvényről: Katonák nem leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]