Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet Csehországban és Belgiumban alakult ki, de Oroszországban is sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok. A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. ","shortLead":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet...","id":"20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba85af3-295f-4740-989f-2b29a3a2943e","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","timestamp":"2020. október. 28. 13:20","title":"Európa-szerte mindenhol romlik a járványhelyzet, de hogy állnak a svédek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ szerint ez azt jelentheti, Magyarországon is kemény tél lesz, rendkívüli hidegekkel és melegekkel.","shortLead":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ...","id":"20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f22f27-a68f-4557-8825-d0ebefbc2fac","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","timestamp":"2020. október. 27. 15:55","title":"Nem kezdett el befagyni a sarkvidék, ez extrém telet hozhat Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és a jegybanknak sincs jogköre eljárni.","shortLead":"Bár az Európai Unió jogkörén belül működik a fintech vállalkozás, gond esetén nem védi sem a magyar betétbiztosítás, és...","id":"20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a5154-4a3b-45f4-9088-6ff47a475387","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_Az_MNB_arra_figyelmeztet_vigyazzon_a_Revoluttal","timestamp":"2020. október. 28. 17:21","title":"Az MNB arra figyelmeztet, vigyázzon a Revoluttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","shortLead":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","id":"20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59735ae-8024-4ed9-8aa1-e1c444cfb44f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","timestamp":"2020. október. 27. 18:26","title":"60 új Mercedes busszal lepte meg a kormány Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Michael Jacksont pedofil bűncselekményekkel vádoló, hatalmas port kavart dokumentumfilm rendezője már forgatja a folytatást, de a Jackson örökségét kezelő cégek elfogultságra hivatkozva megpróbálják ezt ellehetetleníteni.","shortLead":"A Michael Jacksont pedofil bűncselekményekkel vádoló, hatalmas port kavart dokumentumfilm rendezője már forgatja...","id":"20201029_michael_jackson_dokumentumfilm_folytatas_leaving_neverland_birosag_tamadjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75174412-5695-4464-934d-79e5b9943827","keywords":null,"link":"/elet/20201029_michael_jackson_dokumentumfilm_folytatas_leaving_neverland_birosag_tamadjak","timestamp":"2020. október. 29. 11:10","title":"Bíróságon támadják a Michael Jackson szexuális visszaéléseiről szóló film folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati demokráciák számára. ","shortLead":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati...","id":"20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9899d44-94b8-4c7a-9203-ab2d19f3013e","keywords":null,"link":"/360/20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","timestamp":"2020. október. 28. 07:36","title":"Amerikai professzorok: Orbánt a hatalom érdekli, ehhez csak eszköz a vallás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","shortLead":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","id":"20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bbe9ad-2a5f-4097-a11a-6dafd4b864b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 27. 16:55","title":"Pikó András is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem a londoni Heathrow Európa legforgalmasabb reptere, hanem a párizsi Charles de Gaulle. A harmadik helyen az amszterdami Schiphol áll, de valamennyi légikikötő forgalmát alaposan megtépázta a koronavírus-járvány.","shortLead":"Már nem a londoni Heathrow Európa legforgalmasabb reptere, hanem a párizsi Charles de Gaulle. A harmadik helyen...","id":"20201028_Mar_nem_a_Heathrow_Europa_legforgalmasabb_reptere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc1602-ee0c-4d95-9346-4947e459e047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mar_nem_a_Heathrow_Europa_legforgalmasabb_reptere","timestamp":"2020. október. 28. 15:56","title":"Már nem a Heathrow Európa legforgalmasabb reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]