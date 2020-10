Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","shortLead":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","id":"20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e483260-e281-4d7e-a076-99537a6e1dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","timestamp":"2020. október. 29. 17:28","title":"Bankszámlát nyitott más nevében, börtönbüntetést és pénzbírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az szinte teljesen biztos, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak a következő egy év minimálbéréről lehet tárgyalni, de még erről is \"soha nem tapasztalt nehézségű\" egyeztetéseket várnak a tárgyalófelek.","shortLead":"Az szinte teljesen biztos, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak a következő egy év minimálbéréről lehet...","id":"20201029_minimalber_targyalas_berek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4b545b-498a-4f4d-b4a9-c39155de2c89","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_minimalber_targyalas_berek","timestamp":"2020. október. 29. 10:40","title":"Minden korábbinál nehezebb tárgyalások jöhetnek a 2021-es minimálbérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f9f66a-4d89-4672-93a8-c2f86978f71a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Techart kezelésbe vette a nemrégiben debütált új 911 Turbo S-t.","shortLead":"A Techart kezelésbe vette a nemrégiben debütált új 911 Turbo S-t.","id":"20201028_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_710_loeros_uj_porsche_911_turbo_s_techart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f9f66a-4d89-4672-93a8-c2f86978f71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789332e-0529-4274-b735-4f5785c73019","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_710_loeros_uj_porsche_911_turbo_s_techart","timestamp":"2020. október. 28. 11:21","title":"2,6 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja a 710 lóerős új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","shortLead":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","id":"20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bd49bd-867b-4b96-94c9-50240ec6ecd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","timestamp":"2020. október. 28. 20:43","title":"Kijárási korlátozásokat vezet be Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976c3268-de2e-4513-b4f6-b7043738f193","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is rendelhető az új Octavia sportos csúcsmodellje.","shortLead":"Immár Magyarországon is rendelhető az új Octavia sportos csúcsmodellje.","id":"20201029_127_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=976c3268-de2e-4513-b4f6-b7043738f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7ed0d5-90ad-4db2-9c15-fc39f28b999c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_127_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. október. 29. 06:41","title":"12,7 millió forinttól indul itthon az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alaposan megváltozik 2021-től a lakásvásárlásra és építkezésre igénybe vehető állami támogatások köre, hiszen nincs hét, hogy egy vagy akár több új bejelentés ne történjen ezzel kapcsolatban. A támogatáscunami miatt egyre nehezebben átlátható, hogy kik és mit vehetnek pontosan igénybe, ezért a Bankmonitor összegyűjtötte a most, illetve 2021-től elérhető lehetőségeket.","shortLead":"Alaposan megváltozik 2021-től a lakásvásárlásra és építkezésre igénybe vehető állami támogatások köre, hiszen nincs...","id":"20201028_Itt_az_osszes_2020tol_es_2021tol_elarheto_otthonteremtesi_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719ada09-7df0-4e13-99ec-81b1466fcef2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_Itt_az_osszes_2020tol_es_2021tol_elarheto_otthonteremtesi_tamogatas","timestamp":"2020. október. 28. 14:10","title":"Összegyűjtöttük az összes támogatást, amivel olcsóbb lehet az otthonteremtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a világ egyik fele a koronavírus második hullámával küzd, van egy ország, ahol jó ideje igen hatékonyan védekeznek.","shortLead":"Míg a világ egyik fele a koronavírus második hullámával küzd, van egy ország, ahol jó ideje igen hatékonyan védekeznek.","id":"20201029_Szinte_hihetetlen_Tajvanon_200_napja_egyetlen_uj_koroanvirusesetet_sem_regisztraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1875683-07ab-4e96-b643-4f5089c4c578","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_Szinte_hihetetlen_Tajvanon_200_napja_egyetlen_uj_koroanvirusesetet_sem_regisztraltak","timestamp":"2020. október. 29. 14:10","title":"Szinte hihetetlen: Tajvanon 200 napja egyetlen új koronavírus-esetet sem regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67d26ef-97c7-42e4-bb60-333e866cabe6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egymillió eurót fogadott el Bogdan Olteanu azért, hogy győzze meg a kormányt, ki legyen a Duna-delta kormányzója – mondta ki jogerősen is a bíróság.","shortLead":"Egymillió eurót fogadott el Bogdan Olteanu azért, hogy győzze meg a kormányt, ki legyen a Duna-delta kormányzója –...","id":"20201029_romania_korrupcio_olteanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67d26ef-97c7-42e4-bb60-333e866cabe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f54eb-7045-413c-b745-b5ed69f4556c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_romania_korrupcio_olteanu","timestamp":"2020. október. 29. 13:15","title":"Öt év börtönre ítélték a román parlament volt elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]