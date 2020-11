Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy idős asszonyt öltek meg kilenc éve.","shortLead":"Egy idős asszonyt öltek meg kilenc éve.","id":"20201106_Elfogtak_egy_2011es_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f9eba3-8ace-4903-8f09-a2d9db0e136c","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Elfogtak_egy_2011es_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. november. 06. 07:45","title":"Elfogták egy 2011-es gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Andhal koronavírusban hunyt el októberben, nevét már nem lehetett törölni a szavazólapokról.\r

","shortLead":"David Andhal koronavírusban hunyt el októberben, nevét már nem lehetett törölni a szavazólapokról.\r

","id":"20201104_EszakDakotaban_jelolt_David_Andhal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c4bbc5-a510-4f82-b305-c2e37c497ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27a8a6a-ec8d-4d05-b540-e7e9e82840bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_EszakDakotaban_jelolt_David_Andhal","timestamp":"2020. november. 04. 20:12","title":"Választást nyert Észak-Dakotában egy halott képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700c9257-8311-4a5d-9b08-ce34c6ee868d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság beszámolt egy zimbabwei ügyről is, amibe belebukott az ország egészségügyi minisztere.","shortLead":"Az adóhatóság beszámolt egy zimbabwei ügyről is, amibe belebukott az ország egészségügyi minisztere.","id":"20201104_penzmosaa_nav_zimbabwe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=700c9257-8311-4a5d-9b08-ce34c6ee868d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e777711-220b-4b89-a906-e8cdc07dc042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_penzmosaa_nav_zimbabwe","timestamp":"2020. november. 04. 12:14","title":"Pénzmosodákra csapott le a NAV, több ügyben messzire vezetnek a szálak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb","c_author":"Dezső András","category":"cegauto","description":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót. Csakhogy a hírről és a képről is kiderült, hogy hamis. Az ügyben vizsgálat indult.","shortLead":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót...","id":"20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08138557-7153-4bbf-8227-c6130d2c24e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","timestamp":"2020. november. 04. 10:51","title":"Vizsgálat indult a rendőrség honlapján megjelent hamis traffipaxos fotó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","shortLead":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","id":"20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b441a5-2afb-4b61-bc7f-0c7ed3c708f1","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","timestamp":"2020. november. 04. 17:02","title":"Donald Trump már kiakadt: gyanúsak neki a levélszavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki ügyvédi letétbe hagyott nála 51 milliót, majd lába kélt a pénznek.","shortLead":"Volt, aki ügyvédi letétbe hagyott nála 51 milliót, majd lába kélt a pénznek.","id":"20201105_csalo_ugyved_felmilliard_forint_brfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890b0f7f-d259-48f2-871a-b94a757f634f","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_csalo_ugyved_felmilliard_forint_brfk","timestamp":"2020. november. 05. 07:02","title":"Évekig hazudott ügyfeleinek, félmilliárdot tett zsebre a csaló ügyvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c10b11-da33-49ed-b86c-3ceedb1881bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És más mentális betegségekhez. Egy új tanulmány szerint ugyanis a fülzsírból is kimutatható a stresszért is felelős hormon, a kortizol szintje.","shortLead":"És más mentális betegségekhez. Egy új tanulmány szerint ugyanis a fülzsírból is kimutatható a stresszért is felelős...","id":"20201104_A_fulzsirral_kerulnenek_kozelebb_a_depressziohoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c10b11-da33-49ed-b86c-3ceedb1881bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f2fdc4-8cee-46b1-8802-06285ceaaa2d","keywords":null,"link":"/elet/20201104_A_fulzsirral_kerulnenek_kozelebb_a_depressziohoz","timestamp":"2020. november. 04. 12:10","title":"A fülzsírral kerülnének közelebb a depresszióhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fc927b-f71a-41e6-865d-7bb9cdce43c1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Azt is beleírták egy szerda délután megjelent kormányhatározatba, hogy a kormány szerint mennyi pénze van a fővárosnak – noha a főpolgármester sokszor elmondta, hogy ezek a pénzek nem szabadon felhasználhatóak. ","shortLead":"Azt is beleírták egy szerda délután megjelent kormányhatározatba, hogy a kormány szerint mennyi pénze van a fővárosnak...","id":"20201104_Budapesti_kozlekedes_a_kormany_kioktatva_tamogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0fc927b-f71a-41e6-865d-7bb9cdce43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90ddd9-c54b-4036-84c0-68c892415400","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Budapesti_kozlekedes_a_kormany_kioktatva_tamogat","timestamp":"2020. november. 04. 13:49","title":"Budapesti közlekedés: a kormány kioktatva támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]