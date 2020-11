"A mostani intézkedések nem érintik a jogszabályok által meghatározott egyéb köznevelési programokat, így az érettségi vizsgák szóbeli vizsgarészeit sem, ezeket az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett, az előzetes beosztásnak megfelelően szervezik meg. A védőmaszk viselése a vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános szabályai érvényesek" – írta a hvg.hu kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Az érettségi vizsgák szóbeli részei mellett az a központi írásbeli felvételi vizsgákat, az Oktatási Hivatal által szervezett tanulmányi versenyeket is érinti, tehát ezek is hagyományos módon folytatódnak.

Döntés született arról is, és ez ügyben már – mint a hvg.hu megtudta – ki is ment a levél az iskolákba, hogy a szalagavatókat kötelező jelleggel el kell halasztani.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár keddi sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy most – a tavaszi gyakorlattól eltérően – szükség esetén lesz lehetőség egyéni és kiscsoportos konzultációk szervezésére a középiskolákban is. A pedagógusok is be tudnak járni az intézménybe és bentről is tudnak dolgozni, ha szükséges.

Maruzsa megerősítette, hogy szerdától a középfokú iskolákban a 9., a 9. nyelvi előkészítő és az ezek feletti évfolyamokon, továbbá a fejlesztő nevelést végző iskolákban, valamint az általános iskolai felnőttoktatásban tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe. Ennek részletkérdéseiről miniszteri határozat született, amelynek kiküldése az intézményekhez folyamatban van. Gyermekfelügyeletet az érintett évfolyamok életkorára tekintettel nem kell szervezni. A gyermekétkeztetést a feladat jelenlegi ellátójának az igények felmérésére alapozva továbbra is biztosítania kell.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a szakiskolákban, szakgimnáziumokban és készségfejlesztő iskolákban a gyakorlati nevelés-oktatás az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartásával jelenléti formában is megtartható, ha az tantermen kívüli, digitális munkarendben nem valósítható meg.

Az alapfokú művészeti iskolákban az órákat – főszabály szerint – az általános iskolás korosztálynak hagyományos jelenléti munkarendben, míg a 9. évfolyamtól felfelé tantermen kívüli digitális munkarendben kell megtartani.

A fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola, a készségfejlesztő iskola, valamint a szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók számára a jelenlegi formában is megszervezheti a nevelés-oktatást, ha tanuló egészségi állapota, sajátos helyzete vagy belátási képessége ezt indokolja.

A 6 és 8 évfolyammal működő középiskolákban a digitális munkarendre való átállás nem vonatkozik az 5–8. évfolyamok tanulóira. Ők továbbra is jelenléti munkarendben tanulnak az iskolákban. Ha az oktatás megszervezése azt indokolja, az iskolai órarend átalakítható – tette hozzá Maruzsa Zoltán.

Az óvodák és az általános iskolák esetén, csak ott, ahol pedig a fertőzés megjelenik, célzottan – az adott intézményben, az adott évfolyamon, az adott osztályban, az adott épületekben – elrendelik a tantermen kívüli digitális munkarendet.

A köznevelési feladatokat ellátó kollégiumok nyitva maradhatnak. A 9. vagy magasabb évfolyamon tanulóknak azonban nem azonnal, de szombatig el kell hagyniuk a kollégiumot. Van viszont mód méltányosságra: a sajátos nevelési igényű tanulók, a jelenleg éppen érettségizők, valamint egyedi, sajátos helyzetek esetén az igazgató engedélyezheti a bennmaradást a köznevelési kollégiumokban.

Az államtitkár kiemelte, hogy a munkarendváltásra való felkészülést a tanév előtt kiadott intézkedési terv rögzítette. E szerint a nevelőtestületnek, tehát minden iskolának az OH honlapján közzétett ajánlás mentén ki kellett dolgoznia saját protokollját, és a bevezetésre fel kellett készülnie. Senkit nem ért tehát váratlanul az eltérő munkarend bevezetése – mondta.

Maruzsa Zoltán azt mondta: a minisztérium a kormánnyal közösen dolgozik azon a rendeleten, amely a pedagógusok tesztelését szabályozza majd.