Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32dbb422-9920-4778-8b42-0169d8da84ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A moncsicsi-Jézus, az elfuserált Madonna és a felhúzott szemöldökű Szent György után már nem is csodálkozunk. \r

","shortLead":"A moncsicsi-Jézus, az elfuserált Madonna és a felhúzott szemöldökű Szent György után már nem is csodálkozunk. \r

","id":"20201112_spanyolorszag_felujitas_restauralas_torz_szobor_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32dbb422-9920-4778-8b42-0169d8da84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a76950-07de-4851-80d3-5d494ce6ea4a","keywords":null,"link":"/elet/20201112_spanyolorszag_felujitas_restauralas_torz_szobor_donald_trump","timestamp":"2020. november. 12. 14:32","title":"Most egy szobrot sikerült felismerhetetlenné restaurálni Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hónapnyi tesztelés után az Instagramnál úgy döntöttek, minden felhasználónál átszabják az app kezdőképernyőjét.","shortLead":"Két hónapnyi tesztelés után az Instagramnál úgy döntöttek, minden felhasználónál átszabják az app kezdőképernyőjét.","id":"20201112_instagram_navigacios_sav_instagram_reels_shopping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b5b88b-791c-4c4a-b62b-b84c4c716639","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_instagram_navigacios_sav_instagram_reels_shopping","timestamp":"2020. november. 12. 17:03","title":"Használja az Instagramot? Hamarosan önnél is megváltozik a kezdőképernyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","shortLead":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","id":"20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919f658-287c-4073-8bce-618fdda11f92","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","timestamp":"2020. november. 11. 14:04","title":"Korábban nyitnak az Auchan áruházak a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és a helyiek megkérdezése nélkül, sok fát kivágva kezdte el építeni Mészáros Lőrinc cége. A polgármester és a kerület országgyűlési képviselője azt kénytelen magyarázni: a törvények nem teszik lehetővé, hogy a kerületnek legyen nagyobb beleszólása a folyamatba.","shortLead":"Nem tetszik sok XII. kerületinek, hogy a Testnevelési Egyetem sportpályáit por- és zajvédő kerítések felhúzása és...","id":"20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348a954c-1d18-47b6-8b63-ff77b0b13f76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_pokorni_gulyas_testnevelesi_egyetem_epitkezes","timestamp":"2020. november. 11. 15:25","title":"Saját kormánya ejtette csapdába Pokorni Zoltánt és Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaptörvénybe teszi a kormány, hogy az apa férfi, az anya nő, de a törvénytervezet definiálja a közpénz fogalmát is.","shortLead":"Alaptörvénybe teszi a kormány, hogy az apa férfi, az anya nő, de a törvénytervezet definiálja a közpénz fogalmát is.","id":"20201110_alaptorveny_modositas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8ad18-7fb6-4386-8a12-c4f814588266","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alaptorveny_modositas_parlament","timestamp":"2020. november. 10. 18:29","title":"Orbánék átnyomták a rendkívüli jogrendet, majd azonnal előálltak egy alkotmánymódosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","shortLead":"Az amerikai elnök napok óta nem hajlandó elismerni a vereségét, most egy internetes troll jelezte, hogy ki a lúzer.","id":"20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63de2861-de20-4225-ac5a-113753659c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5306d07b-3bbf-4cdd-9599-a088f0edbb9c","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megtrollkodtak_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 12. 12:19","title":"Megtrollkodták Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd8c30-895a-41e8-b999-258e67afc166","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr úgy mobilozott, hogy a kormányt a könyökével tartotta.","shortLead":"A sofőr úgy mobilozott, hogy a kormányt a könyökével tartotta.","id":"20201111_105_os_busz_mobilozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aafd8c30-895a-41e8-b999-258e67afc166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4793cc7c-6ff6-41da-95fc-e9b82a66c5c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_105_os_busz_mobilozas","timestamp":"2020. november. 11. 18:15","title":"Videóra vették, ahogy a 105-ös busz vezetője hosszú üzenetet ír vezetés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkavégzés miatt lehet mentesülni az este 8-tól reggel 5-ig tartó kijárási tilalom alól, azonban ezt igazolni kell. Minden szabály egy helyen.","shortLead":"Munkavégzés miatt lehet mentesülni az este 8-tól reggel 5-ig tartó kijárási tilalom alól, azonban ezt igazolni kell...","id":"20201110_kormanyrendelet_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b803674-4f35-44d6-a616-3b8dcbe0e251","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_kormanyrendelet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 10. 22:31","title":"Itt a kormányrendelet: esti kijárási tilalom, néhol közterületen is kötelező maszk, a gyógyszertárak és benzinkutak nem zárnak 19 órakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]