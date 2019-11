Ahogy arról korábban beszámoltunk, Fülöp Erik, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője a Dunába dobta Kolodko Mihály ötágú csillaggal díszített orosz katonai sapkát ábrázoló miniszobrát. A szobrászművész az ATV-nek reagált az esetre.

"Gondoltam, hogy heves reakciókat fog kiváltani a szobor, de erre azért nem számítottam. Mégsem vagyok szomorú, mert pont az a műalkotások lényege, hogy érzelmeket váltsanak ki, ebben az esetben ez meg is történt. A szobor létrejött, hamar be is fejezte az életét, de ez így van jól”

– mondta Kolodko Mihály.

A Mi Hazánk közleményében azt írta, hogy nekik már a főváros szabadságról elnevezett terén található szovjet megszállási emlékmű is túl sok volt, ezért távolították el a szobrot a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján. A szobrászművész a csatornának azt nyilatkozta, sajnálja, hogy félreértették a szobor jelentését, csupán annyit akart sugallni vele, hogy noha az utolsó orosz katona már rég elhagyta Magyarországot, az orosz befolyás máig jelen van.