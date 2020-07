Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 2021-ben induló idényben láthatjuk újra a spanyol pilótát versenyezni.","shortLead":"A 2021-ben induló idényben láthatjuk újra a spanyol pilótát versenyezni.","id":"20200707_Alonso_Forma1_Renault","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0d9c9-3196-4887-8f27-238f9ea5e61d","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Alonso_Forma1_Renault","timestamp":"2020. július. 07. 17:05","title":"Alonso visszatér a Forma-1-be, a Renault pilótája lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen feltöltőhöz köthető az a több mint 20 androidos alkalmazás, melyeket facebookos adatlopás céljából készítettek. A problémás appokat a Google már eltávolította a rendszeréből, de sok telefonon még ott lehetnek.","shortLead":"Egyetlen feltöltőhöz köthető az a több mint 20 androidos alkalmazás, melyeket facebookos adatlopás céljából...","id":"20200707_android_veszelyes_alkalmazas_adatlopas_facebookos_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad829f2-6f01-4988-9321-a979bd6b5316","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_android_veszelyes_alkalmazas_adatlopas_facebookos_adatok","timestamp":"2020. július. 07. 11:33","title":"Találtak 25 androidos alkalmazást, amelyek facebookos adatokat lopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA korábbi elnöke egyelőre nem tudja, mire jut a kormány és a főváros.\r

","shortLead":"Az MTA korábbi elnöke egyelőre nem tudja, mire jut a kormány és a főváros.\r

","id":"20200707_Palinkas_Jozsef_Lanchid_gyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a3bd07-c6b9-4e68-a63e-e3dbf3bb0a17","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Palinkas_Jozsef_Lanchid_gyujtes","timestamp":"2020. július. 07. 15:17","title":"Pálinkás József felfüggesztette a Lánchíd felújítására indított gyűjtést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mindent elárasztanak a műanyaghulladékok a világon. Szennyezik a tengerek, óceánok vizét, és az állatok után a növények is műanyagot „esznek” – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Úgy tűnik, mindent elárasztanak a műanyaghulladékok a világon. Szennyezik a tengerek, óceánok vizét, és az állatok után...","id":"20200708_nanomuanyagok_hatasa_a_novenyekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9932ee3-b769-48c0-9b91-884c686f9b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_nanomuanyagok_hatasa_a_novenyekre","timestamp":"2020. július. 08. 08:03","title":"Már a növények is műanyagot \"esznek\", és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni, hogy igencsak mélyen kell majd a pénztárcába nyúlni a mobilokért.","shortLead":"Augusztus elején mutatja be a Samsung a Galaxy Note20 családot, és a szakértők szerint arra kell készülni...","id":"20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9316530-b439-481d-a446-80de03e4a0ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_galaxy_note20_ultra_ara","timestamp":"2020. július. 08. 10:03","title":"Megnyomhatja a ceruzát a Samsung, az idei lehet az eddigi legdrágább Galaxy Note-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a626c4fa-efa4-4108-9036-d3565b4a2ec3","c_author":"DW","category":"vilag","description":"Feleannyi lakosa van egy német városnak, mint ahány amerikai katona ott állomásozik. Még. Donald Trump ugyanis már felvetette, hogy kiürítik a német bázisokat, akkor pedig ugrik a városban a munka, bevétel, üzlet. És ki tudja, mi lesz Elvis zongorájával, amelyen egy sztriptízbárban játszott.\r

","shortLead":"Feleannyi lakosa van egy német városnak, mint ahány amerikai katona ott állomásozik. Még. Donald Trump ugyanis már...","id":"20200706_Yankee_dont_go_home__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a626c4fa-efa4-4108-9036-d3565b4a2ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943d57d4-923d-49fd-96db-88249f6d4cac","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_Yankee_dont_go_home__video","timestamp":"2020. július. 06. 12:12","title":"Yankee don't go home! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család hamarosan Olaszországba utazik, hogy beszerezze a további gyógyuláshoz szükséges eszközöket.\r

","shortLead":"A család hamarosan Olaszországba utazik, hogy beszerezze a további gyógyuláshoz szükséges eszközöket.\r

","id":"20200707_Folyamatosan_javul_Zente_allapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5983cc5-2005-4b97-ba92-0373fdfd8278","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Folyamatosan_javul_Zente_allapota","timestamp":"2020. július. 07. 19:37","title":"Folyamatosan javul Zente állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schilling Árpád rendező, a néhai Krétakör alapítója ezúttal az alapítványi sorsra kényszerített Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóihoz intézte sorait. Mint írta: most nem az a cél, hogy a kormányzó pártot befolyásolják, mert az lehetetlen. A feladat az, hogy a \"magyar kultúra ne váljon ízléstelen, pöffeszkedő pártfunkcionáriusok és kebelbarátjaik játszóterévé\". ","shortLead":"Schilling Árpád rendező, a néhai Krétakör alapítója ezúttal az alapítványi sorsra kényszerített Színház- és...","id":"20200707_Schilling_Arpad_Egyszeruen_lefojtjak_azokat_akik_nem_kotodnek_direkten_partokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804a3054-6cae-47f9-b870-d2663186dd6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Schilling_Arpad_Egyszeruen_lefojtjak_azokat_akik_nem_kotodnek_direkten_partokhoz","timestamp":"2020. július. 07. 16:21","title":"Schilling Árpád: Egyszerűen lefojtják azokat, akik nem kötődnek direkten pártokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]