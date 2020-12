Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szlovén kormány elfogadta a nemzeti oltási tervet és ennek értelmében ingyenes és önkéntes lesz az új típusú koronavírus(SARS-CoV-2) elleni védőoltás.","shortLead":"A szlovén kormány elfogadta a nemzeti oltási tervet és ennek értelmében ingyenes és önkéntes lesz az új típusú...","id":"20201205_Ingyenes_es_onkentes_lesz_a_koronavirusoltas_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d556ba97-0ca8-4c67-bfac-82c6b36d5fb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Ingyenes_es_onkentes_lesz_a_koronavirusoltas_Szloveniaban","timestamp":"2020. december. 05. 16:15","title":"Ingyenes és önkéntes lesz a koronavírus-oltás Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ez egy \"nagyvonalúan felkínált\" lehetőség.","shortLead":"A miniszter szerint ez egy \"nagyvonalúan felkínált\" lehetőség.","id":"20201207_kasler_miklos_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75b0389-243a-4284-8a9f-ed81ed4cc8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_kasler_miklos_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 07. 13:02","title":"Kásler: 3–5 ezer magyar vehet részt az orosz vakcina tesztelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6861e7-b2e6-45b0-824b-eb8568f8e8d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Múlt, jelen és jövő békésen él egy más mellett, ha minden autó egy-egy sport BMW. ","shortLead":"Múlt, jelen és jövő békésen él egy más mellett, ha minden autó egy-egy sport BMW. ","id":"20201207_Itt_a_BMW_M_varos__parades_felvonulast_tartott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b6861e7-b2e6-45b0-824b-eb8568f8e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5580af74-4de2-4d29-b519-819d1a1a1542","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Itt_a_BMW_M_varos__parades_felvonulast_tartott","timestamp":"2020. december. 07. 13:38","title":"Itt a BMW M Town – parádés víziót mutatott be a német márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd1c6dd-6c91-45ef-9725-924588116019","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német hatóság körözte a kocsit. ","shortLead":"A német hatóság körözte a kocsit. ","id":"20201206_Tompan_fogtak_meg_a_lopott_Porschet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd1c6dd-6c91-45ef-9725-924588116019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b3ee8-3f95-4c0b-bf97-28e129924bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_Tompan_fogtak_meg_a_lopott_Porschet","timestamp":"2020. december. 06. 11:52","title":"Tompán fogták meg a lopott Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda6f1c7-d46f-4435-ba44-2db7ec2dea0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különösebb feltűnés nélkül helyezték el a bocsánatkérő közleményt az író honlapján. ","shortLead":"Különösebb feltűnés nélkül helyezték el a bocsánatkérő közleményt az író honlapján. ","id":"20201206_Titokban_es_csak_most_kert_bocsanatot_Roald_Dahl_csaladja_a_szerzo_antiszemita_kijelenteseiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cda6f1c7-d46f-4435-ba44-2db7ec2dea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8334b54-f972-4670-90b7-cb6ff5818ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Titokban_es_csak_most_kert_bocsanatot_Roald_Dahl_csaladja_a_szerzo_antiszemita_kijelenteseiert","timestamp":"2020. december. 06. 13:40","title":"Titokban és csak most kért bocsánatot Roald Dahl családja a szerző antiszemita kijelentéseiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes területeken több páciens jut a most részlegesen leállt állami ellátás miatt, de idei profitrátájuk így is csökken a korábbiakhoz képest. ","shortLead":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes...","id":"202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942f2875-aa63-4f67-bfc3-0c917e1c53ef","keywords":null,"link":"/360/202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","timestamp":"2020. december. 07. 15:00","title":"Már nem csak a felső tízezernek szól a fizetős egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baeeba7-d94f-40ba-ae7d-3a6adfecf20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupergyors középmotoros közúti versenyautóból nagyon kevés példány készült.","shortLead":"Ebből a szupergyors középmotoros közúti versenyautóból nagyon kevés példány készült.","id":"20201207_nem_veletlenul_er_72_millio_forintot_ez_a_regi_peugeot_205","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1baeeba7-d94f-40ba-ae7d-3a6adfecf20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a083ead4-f56a-4d55-8d39-f536728e4b86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_nem_veletlenul_er_72_millio_forintot_ez_a_regi_peugeot_205","timestamp":"2020. december. 07. 06:41","title":"Nem véletlenül ér 72 millió forintot ez a régi Peugeot 205","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett parti. ","shortLead":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett...","id":"20201206_Verebes_Istvan_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d78556-1b38-46ae-85c1-06dcf649268a","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Verebes_Istvan_SZFE","timestamp":"2020. december. 06. 19:51","title":"Verebes István az SZFE-ről: Egyszer legalább valakik azt mondták, hogy nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]