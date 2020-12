Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a860b9a-13da-422c-a1b0-1617ed23c774","c_author":"Mérő László","category":"360","description":"Miért keresi mindig a háború lehetőségét Orbán Viktor? – boncolgatja a kérdést írásunk matematikus-pszichológus szerzője, Mérő László, katonazenészhez hasonlítva a kormányfőt: katonának zenész, zenésznek katona.","shortLead":"Miért keresi mindig a háború lehetőségét Orbán Viktor? – boncolgatja a kérdést írásunk matematikus-pszichológus...","id":"202051__mero_laszlo__harcolo_orbanrol_militarizalt_tarsadalomrol__a_vezenyszonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a860b9a-13da-422c-a1b0-1617ed23c774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd9485f-0ad7-4835-874f-2a33c16ffe65","keywords":null,"link":"/360/202051__mero_laszlo__harcolo_orbanrol_militarizalt_tarsadalomrol__a_vezenyszonok","timestamp":"2020. december. 17. 11:00","title":"Mérő László: Mostanra lett elegünk az Orbán-féle katonásdiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de733d5-80c6-41f9-8129-766a04cf4405","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és drogériák kivételével az üzletek is bezárnak szombattól.","shortLead":"Az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és drogériák kivételével az üzletek is bezárnak szombattól.","id":"20201217_Egesznapos_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3de733d5-80c6-41f9-8129-766a04cf4405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a78c94-f660-41de-9508-c27c971cdf43","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_Egesznapos_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Szlovakiaban","timestamp":"2020. december. 17. 05:18","title":"Egész napos kijárási tilalmat vezetnek be Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A földmozgások szeptemberben fokozódtak igazán, akkor egy nap több mint ezer rengést észleltek chilei kutatók az Antarktiszon.","shortLead":"A földmozgások szeptemberben fokozódtak igazán, akkor egy nap több mint ezer rengést észleltek chilei kutatók...","id":"20201217_foldrenges_antarktisz_foldmozgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1245d7d2-1a72-4f0a-8da6-d1527fbabbf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_foldrenges_antarktisz_foldmozgas","timestamp":"2020. december. 17. 18:25","title":"Pár hónap alatt több mint 30 ezer földrengés rázta meg az Antarktiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több órás várakozás, kilométeres sorok.","shortLead":"Több órás várakozás, kilométeres sorok.","id":"20201218_Brutalis_torlodasok_a_hataron_Szerbia_es_Romania_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c64ab-320e-4d08-8589-97cec858a0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Brutalis_torlodasok_a_hataron_Szerbia_es_Romania_fele","timestamp":"2020. december. 18. 11:31","title":"Brutális torlódások a határon Szerbia és Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfb1e1e-1404-4fda-8ba7-b7798e2ab206","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dobozos autók egyelőre az áruházak és a csomagfelevő pontok között fognak ingázni. ","shortLead":"A dobozos autók egyelőre az áruházak és a csomagfelevő pontok között fognak ingázni. ","id":"20201216_Onjaro_furgonokkal_kezd_szallitani_a_Walmart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bfb1e1e-1404-4fda-8ba7-b7798e2ab206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36faa811-fdc5-4fec-8228-d2f6a5bda601","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Onjaro_furgonokkal_kezd_szallitani_a_Walmart","timestamp":"2020. december. 16. 16:25","title":"Önjáró furgonokkal kezd szállítani a Walmart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56659fde-0d96-4985-9b6e-321f4282904f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pécsi Kesztyű és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) újfajta bőrkesztyűjén olyan vegyület található, amely a hasonló megoldásokkal ellentétben hosszú órákon át fejti ki a hatását.","shortLead":"A Pécsi Kesztyű és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) újfajta bőrkesztyűjén olyan vegyület található, amely a hasonló...","id":"20201216_antibakterialis_kesztyu_pte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56659fde-0d96-4985-9b6e-321f4282904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115159ba-766c-4269-ba49-c0594b0b5aa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_antibakterialis_kesztyu_pte","timestamp":"2020. december. 16. 17:03","title":"Elkészült a kesztyű, amelyen nem maradnak életben a baktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest Airport megerősítette, hogy az eladásra kínált gépek korábban náluk teljesítettek szolgálatot.","shortLead":"A Budapest Airport megerősítette, hogy az eladásra kínált gépek korábban náluk teljesítettek szolgálatot.","id":"20201217_aprohirdetes_hokotro_ferihegy_budapesti_airport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0952de7-47f3-4371-b790-23115c8c3b06","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_aprohirdetes_hokotro_ferihegy_budapesti_airport","timestamp":"2020. december. 17. 21:25","title":"Apróhirdetésben árulják Ferihegy korábbi hókotróit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2859aeaf-48ff-4b5d-ba9d-8f062f15174f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meg kell-e nézni a bútorokat, mielőtt orgiára megy az ember és mit szóljanak a brüsszeli közös képviselők? Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar szexbotránya mellett a Duma Aktuál sem mehetett el szó nélkül. ","shortLead":"Meg kell-e nézni a bútorokat, mielőtt orgiára megy az ember és mit szóljanak a brüsszeli közös képviselők? Az elmúlt...","id":"20201216_Duma_Aktual_Szajerbotrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2859aeaf-48ff-4b5d-ba9d-8f062f15174f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e85b6a-93e8-445a-a14e-f9a8551ac459","keywords":null,"link":"/360/20201216_Duma_Aktual_Szajerbotrany","timestamp":"2020. december. 16. 15:00","title":"Duma Aktuál a Szájer-botrányról: Nézd már, egy szakállas fakopáncs!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]