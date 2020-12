Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"750 ékszerüzletet akar megszüntetni és 6000 embert kirúgni az alapító atya ükunokája, Robert Buchbauer, aki jelenleg a 125 éves céget vezeti. A család jelenlegi feje azon a véleményen van, hogy a kínai konkurencia miatt drágább és exkluzívabb ékszereket kell kínálni a vásárlóknak, de sok családtag szerint \"ezzel zátonyra futna a hajó\".","shortLead":"750 ékszerüzletet akar megszüntetni és 6000 embert kirúgni az alapító atya ükunokája, Robert Buchbauer, aki jelenleg...","id":"20201221_Csaladi_vitak_benitjak_a_nagy_atalakulas_elott_allo_Swarovskit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641ae1c3-039f-40fc-baff-c3d7a53016e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Csaladi_vitak_benitjak_a_nagy_atalakulas_elott_allo_Swarovskit","timestamp":"2020. december. 21. 15:48","title":"Családi viták bénítják a nagy átalakulás előtt álló Swarovskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82927073-9b68-40a8-8822-08d833629660","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindössze 400 ezer darab készült belőle, úgyhogy sietni kell érte.","shortLead":"Mindössze 400 ezer darab készült belőle, úgyhogy sietni kell érte.","id":"20201221_mcdonalds_loncshus_oreo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82927073-9b68-40a8-8822-08d833629660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d363b8-f916-432c-950b-e33e85441c46","keywords":null,"link":"/kkv/20201221_mcdonalds_loncshus_oreo","timestamp":"2020. december. 21. 21:56","title":"Itt a limitált csodaburger: löncshúsos-oreós burgert árul a kínai McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vérszemet kaphatott a Microsoft az első tesztek alapján remek processzortól, amelyet az Apple fejlesztett ki M1 néven. A Bloomberg úgy tudja: a redmondi cég már munkához is látott, hogy visszavágjon a riválisának.","shortLead":"Vérszemet kaphatott a Microsoft az első tesztek alapján remek processzortól, amelyet az Apple fejlesztett ki M1 néven...","id":"20201221_apple_m1_processzor_microsoft_arm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab9d4ad-00a8-4f9f-9b51-b46fc6bf5f4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_apple_m1_processzor_microsoft_arm","timestamp":"2020. december. 21. 13:29","title":"Nem tud nyugodni a Microsoft az Apple csúcsprocesszora miatt, sajátot csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc2c61-e277-4f2e-a083-3798853379ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könyv, film, diafilm, minden platformon működhet a varázslat a téli szünetben. Nem csak gyerekeknek!","shortLead":"Könyv, film, diafilm, minden platformon működhet a varázslat a téli szünetben. Nem csak gyerekeknek!","id":"202051_partot_erest_kovetoen_jonathan_swift_gulliver_utazasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc2c61-e277-4f2e-a083-3798853379ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db792461-480a-4605-ba21-30abde58b629","keywords":null,"link":"/360/202051_partot_erest_kovetoen_jonathan_swift_gulliver_utazasai","timestamp":"2020. december. 21. 15:30","title":"Karanténban nem hallgatnak a múzsák – Örökérvényű meséket ajánlunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffedb1f2-3ca3-47b7-828e-9449f245fdec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Magyarországon kevésbé ismert vállalat, a Konka MicroLED technológiára épülő okosórát készített, amely jóval tovább bírja egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy Magyarországon kevésbé ismert vállalat, a Konka MicroLED technológiára épülő okosórát készített, amely jóval tovább...","id":"20201221_microled_kijelzo_konka_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffedb1f2-3ca3-47b7-828e-9449f245fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5428cce2-4f3c-4b9a-bc20-c08f2b3841bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_microled_kijelzo_konka_okosora","timestamp":"2020. december. 21. 16:03","title":"35 napig bírja egy feltöltéssel az új kínai okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","shortLead":"A közös jelöltek mindegyikét átvilágítják.","id":"20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc663486-892d-46ef-909f-fb65447e6342","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_valasztas_2022_ellenzek_atvilagitas_botrany_korrupcios_ugy","timestamp":"2020. december. 22. 07:41","title":"Akár kampány közben is visszahívhatók lesznek az ellenzéki jelöltek, ha botrányba keverednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","shortLead":"Tavasztól nálunk is elérhetőek a kínai gyártó modelljei.","id":"20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=596952ff-3c09-4214-8910-8fceae1f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ce019-27ff-4f2e-b1df-960144c4ddc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_Londoni_villanytaxi_Budapest","timestamp":"2020. december. 22. 11:24","title":"Londoni villanytaxit is lehet hamarosan venni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa75182-4298-43dd-ad2b-80239d050050","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Alig két hét múlva már nem kell a pénztárnál hagyni a megvásárolni szándékozott termékeket, ha csak bankkártya van nálunk. 2021. január 1-jétől ugyanis minden online kasszát üzemeltető kereskedő és szolgáltató köteles lesz legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani. Ennek egyik módja a POS-terminál, ám a nagy kereslet miatt ezekből hiány keletkezett. A hoppon maradtaknak sem szabad azonban kétségbe esniük, létezik ugyanis egy olyan azonnali elektronikus fizetési megoldás, a Fizetési Pont SoftPos, amely az új évig hátralévő szűk idő alatt is gyorsan beszerezhető és könnyedén beüzemelhető.","shortLead":"Alig két hét múlva már nem kell a pénztárnál hagyni a megvásárolni szándékozott termékeket, ha csak bankkártya van...","id":"20201222_Aggodik_mert_mindjart_itt_van_januar_1je_es_meg_nincs_POSterminalja_Szerencsere_van_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa75182-4298-43dd-ad2b-80239d050050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaea16a-bd96-4ce3-97a5-5f397903c190","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201222_Aggodik_mert_mindjart_itt_van_januar_1je_es_meg_nincs_POSterminalja_Szerencsere_van_megoldas","timestamp":"2020. december. 23. 11:30","title":"Aggódik, mert mindjárt itt van január 1-je és még nincs POS-terminálja? Szerencsére van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]