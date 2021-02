Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbe8895c-96bc-4e32-bc55-1a8c0f15d574","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Magyar Péter azon a balatoni településen indult volna a tisztségért, ahol állami segítséggel épült családi házuk, de mégsem költöztek oda. Végül nem volt rajta a szavazólapon. A község viszont azóta is épül, szépül.","shortLead":"Magyar Péter azon a balatoni településen indult volna a tisztségért, ahol állami segítséggel épült családi házuk, de...","id":"202105_nem_henyelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbe8895c-96bc-4e32-bc55-1a8c0f15d574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f44c13b-6257-44f6-aa39-ee98d5506cab","keywords":null,"link":"/360/202105_nem_henyelnek","timestamp":"2021. február. 04. 06:30","title":"Polgármesterjelölt is volt néhány napig Varga Judit férje Balatonhenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes dózisait eltérő oltóanyagból kapja a páciens. Az elméletet egy kiterjedt kutatásban tervezik megvizsgálni.","shortLead":"Brit kutatók szerint elképzelhető, hogy jobb védelem elérhető el azzal, ha a koronavírus-vakcinák egyes és kettes...","id":"20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7848d23-a058-4855-a5e5-75facd570df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_oxfordi_egyetem_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 04. 11:33","title":"Oxfordi tudósok kipróbálják, mi történik, ha az első és második Covid-oltást eltérő vakcinákkal adják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91d73e0-d7b2-4cca-bfaf-2175da46512e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A boldog gyerekkort meglehetősen sok tévhit övezi. Azt gondoljuk, nem férnek bele a negatív érzések, a szomorúság, a harag, nem férnek bele a könnyek. Ezzel azonban csak az elfojtást tanítjuk meg a gyermekünknek. ","shortLead":"A boldog gyerekkort meglehetősen sok tévhit övezi. Azt gondoljuk, nem férnek bele a negatív érzések, a szomorúság...","id":"20210204_A_boldog_gyerek_haragudhat_ha_duhosnek_erzi_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a91d73e0-d7b2-4cca-bfaf-2175da46512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3cc53a-533a-433c-9945-8be35eae7555","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210204_A_boldog_gyerek_haragudhat_ha_duhosnek_erzi_magat","timestamp":"2021. február. 04. 13:30","title":"A boldog gyerek haragudhat, ha dühösnek érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt a járványhelyzet javulása, de március elejére már egymillió lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik valamilyen módon védettek a koronavírus ellen. Nem az számít, mennyiért vesszük a vakcinát, hanem hogy milyen gyorsan. A vakcinaigazolás bevezetéséről a nemzeti konzultáció alapján fognak majd dönteni. A vállalkozóknak igazuk volt, túl lassan kapták meg a beígért bértámogatást, ezért változni fog a rendszer. A gyermek pedig egy közjószág. Interjút adott a Kossuth Rádiónak a miniszterelnök. ","shortLead":"Megállt a járványhelyzet javulása, de március elejére már egymillió lehet azoknak a magyaroknak a száma, akik...","id":"20210205_Orban_Viktor_radiointerju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b51939-3d37-40e4-8f78-eaca4e8d842f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Orban_Viktor_radiointerju","timestamp":"2021. február. 05. 07:39","title":"Orbán Viktor: Március 15-ére minden 60 év feletti regisztrált magyart be fogunk oltani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még a konferenciahívás előtt letesztelhető a kép és a hang.","shortLead":"Első körben a Google üzleti ügyfelei, két hét múlva viszont mindenki más is megkapja majd a Meet újdonságát, amivel még...","id":"20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223242d2-ed74-4a3f-8241-06e2ddc929c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_google_meet_videokonferencia_hivas_hang_kep_ellenorzese","timestamp":"2021. február. 03. 15:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, megelőzhetőek vele a technikai bakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere körülbelül 1,1 millió forintot keres havonta.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere körülbelül 1,1 millió forintot keres havonta.","id":"20210204_MarkiZay_Peter_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb00161-90ba-41a2-ad6c-7fdd545eb261","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_MarkiZay_Peter_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 04. 14:56","title":"Márki-Zay Péternek közel 20 millió forintos tartozása van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Orbán-rezsim legutóbb „statáriális eljárásban öt állami egyetemet hajszolt bele az alapítványi átalakulásba, maradék autonómiájának teljes feladásába” – írja közleményében az Oktatói Hálózat.","shortLead":"Az Orbán-rezsim legutóbb „statáriális eljárásban öt állami egyetemet hajszolt bele az alapítványi átalakulásba, maradék...","id":"20210205_OH_Az_otvenes_eveket_idezo_modszerekkel_zajlottak_az_egyetemi_modellvaltasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a91956d-e0a9-4acd-b149-8345a35361f3","keywords":null,"link":"/elet/20210205_OH_Az_otvenes_eveket_idezo_modszerekkel_zajlottak_az_egyetemi_modellvaltasok","timestamp":"2021. február. 05. 11:12","title":"OH: Az ötvenes éveket idéző módszerekkel zajlottak az egyetemi modellváltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ez derült ki a párizsi Le Monde tényfeltáró összeállításából, mely megpróbálta áttörni a hallgatás falát, amely mögé Brüsszel sokáig elrejtőzött a koronavírus elleni oltóanyagok ügyében.","shortLead":"Ez derült ki a párizsi Le Monde tényfeltáró összeállításából, mely megpróbálta áttörni a hallgatás falát, amely mögé...","id":"20210204_Le_Monde_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df2a4c0-8916-44c5-9710-d32bdbf67480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Le_Monde_vakcina","timestamp":"2021. február. 04. 15:40","title":"Le Monde: Az EU bizottsága pénzügyi és nem szakmai alapon döntött a vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]