Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református egyház vezetője. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református...","id":"20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948f5f1e-eef0-4fd5-9913-0a75d3756daf","keywords":null,"link":"/360/20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","timestamp":"2021. február. 18. 07:51","title":"Radar360: Itthon is terjed a brit mutáns, tízmillió vakcinával lóg a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a88b3b6-08da-4ed1-8e72-5f7823ad19ad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hány állat hullott el, akkor fogják tudni megszámolni, ha elkezd olvadni a hó.","shortLead":"Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hány állat hullott el, akkor fogják tudni megszámolni, ha elkezd olvadni a hó.","id":"20210217_Aramszunet_miatt_majmok_es_madarak_fagytak_halalra_egy_texasi_rezervatumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a88b3b6-08da-4ed1-8e72-5f7823ad19ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2683eb-68ff-4573-a677-46fb9ea006a2","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Aramszunet_miatt_majmok_es_madarak_fagytak_halalra_egy_texasi_rezervatumban","timestamp":"2021. február. 17. 11:04","title":"Áramszünet miatt majmok és madarak fagytak halálra egy texasi rezervátumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már kicsivel több mint 22 millió forintért is lehet új garzont találni Budapesten, Balatonkenesén 4,1 millió forintért kínálnak egy konténerházat.","shortLead":"Már kicsivel több mint 22 millió forintért is lehet új garzont találni Budapesten, Balatonkenesén 4,1 millió forintért...","id":"20210217_Lakas_haz_ingatlan_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c533804-d71c-4339-9ed7-79994513e3f1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_Lakas_haz_ingatlan_piac","timestamp":"2021. február. 17. 09:31","title":"Berobbant az új lakások piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30263cc4-099d-4ae0-8ac5-ecf8582b6f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sajón levonuló árhullám a közutakat is elárasztotta, így azok is tele vannak jégtáblákkal. ","shortLead":"A Sajón levonuló árhullám a közutakat is elárasztotta, így azok is tele vannak jégtáblákkal. ","id":"20210218_Nehol_folyami_jegtorokent_megy_a_Kozut_hokotroja_az_elaradt_utakon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30263cc4-099d-4ae0-8ac5-ecf8582b6f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b98f1e9-bb6d-4382-b812-b350ac24fcaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Nehol_folyami_jegtorokent_megy_a_Kozut_hokotroja_az_elaradt_utakon__video","timestamp":"2021. február. 18. 08:37","title":"Folyami jégtörőként megy a Közút hókotrója a vízzel elárasztott utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","shortLead":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","id":"20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e827950-728a-47ed-9539-29d5e33173d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 22:02","title":"Az oroszok megállapították, hogy a vakcinájuk a brit vírusmutáció ellen is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","shortLead":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","id":"20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db83fe45-fb42-4e4c-89ed-0af4f5da8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. február. 18. 06:14","title":"Napsütést hoz a csütörtök, akár 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","shortLead":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","id":"20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f760d-16f5-4e8e-bafe-2014f21ef68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 18. 06:41","title":"Sportosabb lett a Skoda hátsókerék-hajtású villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az utóbbi időben nem a demokráciák gyengültek meg, hanem a tekintélyelvűség erősödött meg, sőt támadásba ment át, és az elkövetkező évtizedek a kettő versengését ígérik. Így értékeli a helyzetet Yascha Mounk, a Johns Hopkins Egyetem német–amerikai politológia professzora a Foreign Affairsben megjelent elemzésében.

","shortLead":"Az utóbbi időben nem a demokráciák gyengültek meg, hanem a tekintélyelvűség erősödött meg, sőt támadásba ment át, és...","id":"20210218_Amerikai_professzor_Brusszel_csupan_felszivvel_probalja_megallitani_az_autokraciakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b66ce7-d4f8-4b30-88c4-6fa401bc3b2c","keywords":null,"link":"/360/20210218_Amerikai_professzor_Brusszel_csupan_felszivvel_probalja_megallitani_az_autokraciakat","timestamp":"2021. február. 18. 07:22","title":"Amerikai professzor: Brüsszel csupán félszívvel próbálja megállítani az autokráciákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]