[{"available":true,"c_guid":"771cc81e-5804-4539-9aeb-2827aee56ec6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az ellenzéki szavazók összes dilemmáját magába sűríti egyetlen előválasztási helyszín. A fő kérdés: a politikai pályán maradnak-e azok a szereplők, akikre korábban már a gyanú árnyéka vetült kétes ügyekben.","shortLead":"Az ellenzéki szavazók összes dilemmáját magába sűríti egyetlen előválasztási helyszín. A fő kérdés: a politikai pályán...","id":"202108_harcvesztes_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771cc81e-5804-4539-9aeb-2827aee56ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5eb954-0781-4ae0-9f05-66ed9cf78810","keywords":null,"link":"/360/202108_harcvesztes_nelkul","timestamp":"2021. február. 25. 13:00","title":"Ezért lehet Zugló az ellenzék állatorvosi lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta az egyeztető feleket.","shortLead":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta...","id":"20210226_sztrajk_continental_mako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82394e4e-c233-4bb3-81b7-cacd77a37374","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 26. 05:54","title":"Három sztrájk és egy háromórás tárgyalás után sincs megállapodás a ContiTechnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea18cf2f-3111-4a6f-baa9-9d4797a72dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan hivatalosan is leleplezendő Golf GTI 45 várhatóan 300 lóerős lesz. ","shortLead":"A hamarosan hivatalosan is leleplezendő Golf GTI 45 várhatóan 300 lóerős lesz. ","id":"20210225_45_eves_a_vw_golf_gti_ido_elott_kiszivargott_a_jubileumi_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea18cf2f-3111-4a6f-baa9-9d4797a72dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc896bb-a22c-4fe2-b6ad-3d6d11b576a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_45_eves_a_vw_golf_gti_ido_elott_kiszivargott_a_jubileumi_modell","timestamp":"2021. február. 25. 09:23","title":"45 éves a VW Golf GTI, idő előtt kiszivárgott a jubileumi modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e11fbf-9c82-4ce6-988e-690bdaf2d54c","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az otthonfelújítási támogatásról és az ahhoz kapcsolódó támogatott otthonfelújítási hitelről sokaknak az ugrik be elsőre, hogy ezek elsősorban a fiataloknak szólnak, ám valójában akár nyugdíjasként is kihasználható mindkét lehetőség, ha teljesül néhány fontos feltétel.","shortLead":"Az otthonfelújítási támogatásról és az ahhoz kapcsolódó támogatott otthonfelújítási hitelről sokaknak az ugrik be...","id":"20210224_Nehany_esetben_akar_egy_nyugdijas_is_kaphat_otthonfelujitasi_tamogatast_es_hitelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e11fbf-9c82-4ce6-988e-690bdaf2d54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3419dfaa-a0b6-45a9-9641-3ba76f2aeb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Nehany_esetben_akar_egy_nyugdijas_is_kaphat_otthonfelujitasi_tamogatast_es_hitelt","timestamp":"2021. február. 24. 12:45","title":"Néhány esetben akár egy nyugdíjas is kaphat otthonfelújítási támogatást és hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak találgatják, a viharos időjárásra is gyanakodnak.","shortLead":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak...","id":"20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bdcd4-ab1e-459e-ae5f-ce613d8c88c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","timestamp":"2021. február. 24. 15:29","title":"Száz delfin lelte halálát egy mozambiki sziget partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Több európai parlamenti képviselő a jogállamisági mechanizmus beindtását tartja szükségesnek a rendkívül szigorú lengyel abortusztörvény miatt.","shortLead":"Több európai parlamenti képviselő a jogállamisági mechanizmus beindtását tartja szükségesnek a rendkívül szigorú...","id":"20210224_Az_abortusztorveny_miatt_tamadtak_a_lengyel_kormanyt_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392865ae-3a62-4a70-958c-2e883cc2636e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210224_Az_abortusztorveny_miatt_tamadtak_a_lengyel_kormanyt_az_EPben","timestamp":"2021. február. 24. 19:38","title":"Az abortusztörvény miatt támadták a lengyel kormányt az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó egy székesfehérvári cég lett, amely a kormánykedvenc West Hungária Bau elől vitte el a megbízást.","shortLead":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó...","id":"20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8fa753-2409-4702-bcf7-9de661e16a33","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","timestamp":"2021. február. 25. 12:35","title":"Lázár János: Megvan a kivitelező a makói fürdőre, már csak pénz kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aec110-e733-4cc2-a590-95af12e6d74c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem lenne előzmény nélkül teljesen egy ilyen verseny, 1958-ban például Marokkóban rendeztek F1-es versenyt. ","shortLead":"Nem lenne előzmény nélkül teljesen egy ilyen verseny, 1958-ban például Marokkóban rendeztek F1-es versenyt. ","id":"20210226_Afrikaban_is_lehet_Forma1es_futam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9aec110-e733-4cc2-a590-95af12e6d74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a862c0c-991f-4e87-90c1-c55036268dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Afrikaban_is_lehet_Forma1es_futam","timestamp":"2021. február. 26. 08:56","title":"Afrikában is lehet Forma–1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]