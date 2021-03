Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A politikus szerint épp azért szakítottak a frakcióval, hogy véget vessenek az évek óta függő helyzetnek. ","shortLead":"A politikus szerint épp azért szakítottak a frakcióval, hogy véget vessenek az évek óta függő helyzetnek. ","id":"20210306_Gulyas_A_Fidesz_nepparti_tagsaga_mar_csupan_technikai_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca6318-289b-4da2-b64c-59fc1c3aa487","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Gulyas_A_Fidesz_nepparti_tagsaga_mar_csupan_technikai_kerdes","timestamp":"2021. március. 06. 14:35","title":"Gulyás: A Fidesz néppárti tagsága már csupán technikai kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még várni kell a igazi tavaszra.","shortLead":"Még várni kell a igazi tavaszra.","id":"20210307_Nem_lesz_sokkal_melegebb_a_jovo_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d60ed-402c-43c7-b6d4-e3db0920d8b6","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Nem_lesz_sokkal_melegebb_a_jovo_het","timestamp":"2021. március. 07. 15:51","title":"Igazi otthonmaradós idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós szarkasztikusan vonta kétségbe. Még nem világos, lesz-e igazságügyi írásszakértői vizsgálat, amely kimondhatná, hogy hamisítványról van-e szó. \r

","shortLead":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós...","id":"202109_tundokles_es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f0d27-8433-4287-9941-a6054cfa39b7","keywords":null,"link":"/360/202109_tundokles_es","timestamp":"2021. március. 07. 16:15","title":"\"Ők fogják ceruzámat\" – Írhatta-e József Attila a botrányt kavaró nyolcsorost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c88be7-377f-483c-9e0f-111dd6c1b93a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fogászatban használt röntgenkészülékkel lestek be 17. századi, bontatlan levelekbe brit kutatók, akiknek a világon elsőként sikerült elolvasniuk a reneszánsz kori Európából származó néhány lezárt levelet anélkül, hogy felbontották vagy bármilyen módon megrongálták volna a dokumentumokat.","shortLead":"Fogászatban használt röntgenkészülékkel lestek be 17. századi, bontatlan levelekbe brit kutatók, akiknek a világon...","id":"20210307_fogaszati_rontgen_17_szazadi_bontatlan_levelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c88be7-377f-483c-9e0f-111dd6c1b93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ff3ef-6d62-4ace-a531-ad9a834d65a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_fogaszati_rontgen_17_szazadi_bontatlan_levelek","timestamp":"2021. március. 07. 10:03","title":"Előkapták a fogászati röntgent, úgy olvastak bele 17. századi, bontatlan levelekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"A hvg.hu-nak elmondta: az ügyintézőnek csak megmutatta az üzenetet, ezután minden probléma nélkül zajlott a folyamat. ","shortLead":"A hvg.hu-nak elmondta: az ügyintézőnek csak megmutatta az üzenetet, ezután minden probléma nélkül zajlott a folyamat. ","id":"20210306_AstraZeneca_vakcina_oltopont_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067e829f-2b76-4969-9899-65597af39d61","keywords":null,"link":"/elet/20210306_AstraZeneca_vakcina_oltopont_lemondas","timestamp":"2021. március. 06. 11:33","title":"A lemondó sms ellenére elment az oltópontra, és megkapta az AstraZenecát egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"Az Európai Bizottság bízik abban, hogy sikerül együttműködni az Egyesült Államokkal.","id":"20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb083513-86c1-4fef-b570-ff1028c3c8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_Financial_Times_Amerika_AstraZenecavakcinat_EU","timestamp":"2021. március. 06. 21:47","title":"Financial Times: Amerikából szerezne be AstraZeneca-vakcinát az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és regenerálódásának elősegítésére.","shortLead":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és...","id":"20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928bcc91-ee26-4631-b499-fbe5a5712e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","timestamp":"2021. március. 07. 14:03","title":"65 férőhelyes menedéket építenek a kacsacsőrű emlősöknek, próbálják megmenteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a világranglistán nála három hellyel előbb álló Tommy Pault győzte le.","shortLead":"A magyar teniszező a világranglistán nála három hellyel előbb álló Tommy Pault győzte le.","id":"20210306_Fucsovics_elodontos_Rotterdamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a63f85-68a4-4d35-9d30-d2d542facc77","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Fucsovics_elodontos_Rotterdamban","timestamp":"2021. március. 06. 07:13","title":"Fucsovics elődöntős Rotterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]