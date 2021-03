Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294f63e5-48c0-4a89-8a54-a5162e817334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyveres rablás miatt is keresték a fiatal férfit Lengyelországban.","shortLead":"Fegyveres rablás miatt is keresték a fiatal férfit Lengyelországban.","id":"20210310_tek_jozsefvaros_lengyel_tuszejto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294f63e5-48c0-4a89-8a54-a5162e817334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641ad686-acfd-4016-8b81-fe939d89e043","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_tek_jozsefvaros_lengyel_tuszejto","timestamp":"2021. március. 10. 07:46","title":"Videó: Emberrablásért és túszejtésért körözött lengyel férfira csaptak le a TEK-esek Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a P172 18 kódnévvel illetett kvazár – vagyis egy csillagszerűnek tűnő rádióforrás – abból a korból származik, amikor a világegyetem 780 millió éves volt.","shortLead":"A tudósok szerint a P172 18 kódnévvel illetett kvazár – vagyis egy csillagszerűnek tűnő rádióforrás – abból a korból...","id":"20210308_vilagegyetem_radioforras_kvazar_fekete_lyuk_p172_18","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa52e93f-fae5-4baf-b782-b23895d9ba01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_vilagegyetem_radioforras_kvazar_fekete_lyuk_p172_18","timestamp":"2021. március. 08. 20:03","title":"Felfedezték a fiatal univerzum eddig ismert legtávolabbi rádióforrását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar modellt a főpolgármester egyik tanácsadója, Korányi Dávid vette el. Már babát várnak.","shortLead":"A magyar modellt a főpolgármester egyik tanácsadója, Korányi Dávid vette el. Már babát várnak.","id":"20210309_mihalik_eniko_koranyi_david","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b1cc36-6232-4f1b-a72b-45bf53f2ca05","keywords":null,"link":"/elet/20210309_mihalik_eniko_koranyi_david","timestamp":"2021. március. 09. 11:59","title":"Mihalik Enikő férjhez ment, babát vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A salzburgi és a bukaresti beteg sem járt külföldön.","shortLead":"A salzburgi és a bukaresti beteg sem járt külföldön.","id":"20210308_Ausztriaban_es_Romaniaban_is_megjelent_a_brazil_virusmutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86b2020-eb89-4aac-bb84-4c89be3288aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_Ausztriaban_es_Romaniaban_is_megjelent_a_brazil_virusmutacio","timestamp":"2021. március. 08. 20:44","title":"Ausztriában és Romániában is megjelent a brazil vírusmutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik az alkatrészeket.","shortLead":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik...","id":"20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb028f0-d74d-4bfc-b9d9-3c83b238c169","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","timestamp":"2021. március. 10. 11:03","title":"Erősebb processzort szeretne a laptopjába? Ebben bármikor kicserélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","shortLead":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","id":"20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b552db4-7846-4c3c-bd00-80a00c9abb58","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","timestamp":"2021. március. 09. 18:52","title":"Reagált a Buckingham-palota Meghan Markle és Harry herceg interjújára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6036b552-5378-4056-bfed-1cdcfc3344e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus szerdán délben mutatta be az új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, a ROG Phone 5-öt, amiből három különböző verzió is készült.","shortLead":"Az Asus szerdán délben mutatta be az új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, a ROG Phone 5-öt, amiből három különböző...","id":"20210310_asus_rog_phone_5_ultimate_specifikacio_gamer_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6036b552-5378-4056-bfed-1cdcfc3344e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1931ee1a-5b33-4bde-883d-a2c7a72422f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_asus_rog_phone_5_ultimate_specifikacio_gamer_telefon","timestamp":"2021. március. 10. 13:17","title":"18 GB RAM, 6000 mAh akkumulátor: itt az Asus új csúcsmobilja, a ROG Phone 5 Ultimate","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett gócpontok közé sorolják az országot vagy egyes részeit.","shortLead":"További BioNTech/Pfizer vakcinákat kaphatna Magyarország az EU-tól - ha igény tart rá. Ehhez az kell, hogy úgynevezett...","id":"20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3453dc-dc6c-47b4-b832-4c8194f12367","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_Ujhelyi_ha_a_kormany_keri_kaphatunk_meg_EUs_vakcinat","timestamp":"2021. március. 10. 14:34","title":"Ujhelyi: Ha a kormány kéri, kaphatunk még EU-s vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]