[{"available":true,"c_guid":"1cd7adad-18ac-4236-aea0-f658da86c3a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Derek Chauvint gyilkossággal és gondatlanságból elkövetett emberöléssel is vádolják.","shortLead":"Derek Chauvint gyilkossággal és gondatlanságból elkövetett emberöléssel is vádolják.","id":"20210308_Derek_Chauvin_bortonbuntetes_George_Floyd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd7adad-18ac-4236-aea0-f658da86c3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8620477e-e78f-4d67-98a9-1a3819c14714","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_Derek_Chauvin_bortonbuntetes_George_Floyd","timestamp":"2021. március. 08. 19:32","title":"Akár negyven év börtönt is kaphat a George Floyd halálát okozó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","shortLead":"Azok szabadulhatnak, akiket legfeljebb öt év szabadságvesztésre ítéltek. A politikai foglyokat sem engedik szabadon.","id":"20210308_burundiban_borton_amnesztia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1281325c-156f-40a5-8632-73eb51db9a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d2be06-1f3d-49be-b4d6-5819bfbf283d","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_burundiban_borton_amnesztia","timestamp":"2021. március. 08. 21:54","title":"Burundiban elengedik a rabok csaknem 40 százalékát a börtönökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Egyszerre döcögősen, szeszélyesen és profin zajlik a oltás. Ugyanígy különfélék a vakcinákra adott reakciók is. A legfontosabb hatás talán az önbizalom és a megnyugvás, írja szerzőnk.","shortLead":"Egyszerre döcögősen, szeszélyesen és profin zajlik a oltás. Ugyanígy különfélék a vakcinákra adott reakciók is...","id":"20210309_Szeretettel_Erdelybol_Oltasszeszelyek_es_lazegyenesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4710d-5c69-49b2-a222-be310ed27aed","keywords":null,"link":"/360/20210309_Szeretettel_Erdelybol_Oltasszeszelyek_es_lazegyenesek","timestamp":"2021. március. 09. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Oltás, szeszély, lázegyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megvannak a kilencedik heti számok.","shortLead":"Megvannak a kilencedik heti számok.","id":"20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526096e-93e7-4b88-8aba-6ad27868ea27","keywords":null,"link":"/elet/20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. március. 07. 16:39","title":"25-en nyertek több mint félmilliót a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","shortLead":"A járművekből hanyagul szemetelő autósok úgy tűnik, mindenhol ott vannak.","id":"20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb7d6d1-c7be-4e7f-9fb5-7c97b4d8d21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8570b0-1305-4f84-bba2-146346e57057","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Kocsibol_szemetelokre_vadasz_egy_intelligens_szoftver","timestamp":"2021. március. 08. 13:17","title":"A kocsiból szemetelőket kezdi figyelni egy intelligens kamerarendszer Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A péntek estinél csak egy kicsit áll jobban a magyar fizetőeszköz.","shortLead":"A péntek estinél csak egy kicsit áll jobban a magyar fizetőeszköz.","id":"20210308_forint_arfolyam_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22822db-6c71-45db-ba1f-c059e6382e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2021. március. 08. 07:18","title":"367 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi életben.","shortLead":"Rudolf Péter, az intézmény igazgatója elmondta, mérföldkőnek tekintik az etikai kódex létrejöttét a magyar színházi...","id":"20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=675fdb59-b3e5-4dba-9410-b371f998a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeb46fd-7700-42ed-b028-3e71840156a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Elkeszult_a_Vigszinhaz_etikai_kodexe","timestamp":"2021. március. 08. 14:26","title":"Elkészült a Vígszínház etikai kódexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak is, sőt. Bár a szavazati jogot megkaptuk, tanulhatunk, dolgozhatunk, és érzelmek alapján dönthetünk a házasság vagy a válás mellett, a helyzet ma sem teljesen rózsás. Mutatjuk, mindez hol tart most a való életben, és hol a filmek világában.","shortLead":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak...","id":"20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3810b003-ca40-4e79-a8a4-5039ddb69e5e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","timestamp":"2021. március. 08. 13:30","title":"Női szerepek: kapjuk vagy önként választjuk őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]