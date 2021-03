Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a negyeddöntő mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában.","id":"20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0e5f6-cc0e-443b-a59d-e2f5b4e32c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9488750a-aa8c-48e0-9930-4d892798db80","keywords":null,"link":"/sport/20210317_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_bayern_munchen_negyeddonto","timestamp":"2021. március. 17. 23:23","title":"A címvédő és a Chelsea is a nyolc közé masírozott a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ultrahanghullámok orvosi képalkotó frekvenciákon képesek lehetnek károsítani a koronavírusokat: lerombolhatják és megrepeszthetik a vírusok köpenyét és tüskéit – mutatták ki számítógépes szimulációkban a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói.","shortLead":"Az ultrahanghullámok orvosi képalkotó frekvenciákon képesek lehetnek károsítani a koronavírusokat: lerombolhatják és...","id":"20210318_ultrahang_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d012d4ad-66ba-4fc2-826f-1da9a650d282","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_ultrahang_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 18:03","title":"Egy friss kutatás szerint az ultrahang képes lehet károsítani a koronavírusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a határon, a görög kormány szerint lehet biztonságosan működtetni a turizmust járványhelyzet alatt is.","shortLead":"A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a határon, a görög kormány szerint lehet biztonságosan működtetni...","id":"20210319_Gorogorszag_utazas_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8765e32b-72d1-443a-9077-ecea5ff5a4f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210319_Gorogorszag_utazas_aprilis","timestamp":"2021. március. 19. 18:40","title":"Görögország már április közepétől fogadja az uniós országokból érkező turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b524ec-8520-4d28-83ff-3f68a84a2902","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem eresztette bő lére a mondanivalóját.","shortLead":"Nem eresztette bő lére a mondanivalóját.","id":"20210317_munkakerulok_jakab_peter_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b524ec-8520-4d28-83ff-3f68a84a2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1224edc-8a4c-4112-b7e6-45d0263b1519","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_munkakerulok_jakab_peter_parlament","timestamp":"2021. március. 17. 21:10","title":"Üzenetet hagyott a kormánynak Jakab Péter a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bece5078-b289-4ac1-9e74-f479b0565b75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Női edzők emelhetnék a férfilabdarúgás színvonalát XXI. századira. A meglepő kijelentés Pete Holmestól, a nottinghami Trent Egyetem edzéselmélettel és edzőképzéssel foglalkozó kutatójától származik. ","shortLead":"Női edzők emelhetnék a férfilabdarúgás színvonalát XXI. századira. A meglepő kijelentés Pete Holmestól, a nottinghami...","id":"202111_noi_futballedzok_a_novekedes_kulturaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bece5078-b289-4ac1-9e74-f479b0565b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b791940-6719-4d03-8492-b5d88c42e9b9","keywords":null,"link":"/360/202111_noi_futballedzok_a_novekedes_kulturaja","timestamp":"2021. március. 19. 16:00","title":"Női edzők kellenének a férfiak focijába – állítja egy kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Checks néven vezeti be azt az új funkcióját, ami még azelőtt ellenőrzi a felhasználó által feltölteni kívánt tartalmat, hogy az megjelenne az illető csatornáján.","shortLead":"A YouTube Checks néven vezeti be azt az új funkcióját, ami még azelőtt ellenőrzi a felhasználó által feltölteni kívánt...","id":"20210318_youtube_szerzoi_jog_ellenorzese_checks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1065dc5e-d157-427f-afb6-2989fd78151a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_youtube_szerzoi_jog_ellenorzese_checks","timestamp":"2021. március. 18. 17:03","title":"Új funkciót kap a YouTube, hogy minden tartalom jogtiszta legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00795b28-2663-40fb-aa81-e413322c0b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Audi helyett egy Mercedessel ment a munkahelyére, ami nekik tilos. ","shortLead":"Audi helyett egy Mercedessel ment a munkahelyére, ami nekik tilos. ","id":"20210318_18_millio_forinjaba_kerul_Bayern_focistajanak_hogy_nem_a_megfelelo_autoval_ment_edzesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00795b28-2663-40fb-aa81-e413322c0b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a367bdf-be3f-4e90-8ffe-84c190b66ef7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_18_millio_forinjaba_kerul_Bayern_focistajanak_hogy_nem_a_megfelelo_autoval_ment_edzesre","timestamp":"2021. március. 19. 05:37","title":"18 millió forinjába kerül a Bayern focistájának, hogy nem a megfelelő autóval ment edzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d59621-1f58-49f4-824c-4cc9dbb31d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lehet minden idők legdrágább Volvója, már amennyiben sikerül eladni a kikiáltási áron.","shortLead":"Ez lehet minden idők legdrágább Volvója, már amennyiben sikerül eladni a kikiáltási áron.","id":"20210319_6_milliard_forintot_kernek_ezert_a_kopottas_kombi_volvoert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d59621-1f58-49f4-824c-4cc9dbb31d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2760756f-e94b-4d4d-a478-b9633f6454d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_6_milliard_forintot_kernek_ezert_a_kopottas_kombi_volvoert","timestamp":"2021. március. 19. 06:41","title":"6 milliárd forintot kérnek ezért a kopottas kombi Volvóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]