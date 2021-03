Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04b751ff-91a0-47f8-83cb-342db665aa2d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld egy lapos korong. Ezen az alapon készítette el három amerikai professzor a Föld (szerintük) minden eddiginél pontosabb térképét. ","shortLead":"A Föld egy lapos korong. Ezen az alapon készítette el három amerikai professzor a Föld (szerintük) minden eddiginél...","id":"202111_uj_vilagterkep_pontositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b751ff-91a0-47f8-83cb-342db665aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad125247-1acd-4835-b1b0-56034bcf973a","keywords":null,"link":"/360/202111_uj_vilagterkep_pontositas","timestamp":"2021. március. 18. 14:00","title":"Az új világtérkép igen furcsán néz ki, de cserébe végre pontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új, hanem használt telefonokra is. Az OTP Mobil azután döntött a bevezetés mellett, hogy kiderült: az alkalmazásban történő biztosításkötésre a magyar lakosság 27 százaléka nyitott.","shortLead":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új...","id":"20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cca924-79f4-4191-a7ba-d15c77c09ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","timestamp":"2021. március. 20. 09:03","title":"Újdonság a magyar piacon: néhány érintéssel biztosítást köthet használt telefonjára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, gyilkosnak tartja-e Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Oroszország konzultációra hazarendelte washingtoni nagykövetét, az USA pedig valószínűleg már a jövő héten újabb szankciókat vezet be Oroszország ellen a 2020-as amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás miatt.","shortLead":"Újabb mélypontra süllyedt az USA és Oroszország kapcsolata az után, hogy Joe Biden amerikai elnök igennel válaszolt...","id":"20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d5544-8fc2-4250-9145-69ce46af0c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0326114-bd5c-4928-b011-4053ca7a58f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_Aki_mondja_masra_az_mondja_magara__uzente_Putyin_Bidennek","timestamp":"2021. március. 18. 16:45","title":"Párját ritkítja, ami most történik az USA és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6","c_author":"Bank360.hu","category":"kkv","description":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt legnagyobb veszteséget elszenvedő vállalkozásoknak. A program első körében a turizmust, vendéglátást és szabadidős tevékenységeket szolgáltató vállalkozásoknak lett elérhető, március 16-tól viszont számos kiskereskedelmi, kölcsönzési és javítási ágazatban működő vállalkozás is igénybe veheti a kedvezményes kölcsönt. Hiába széles viszont az ágazatok listája, néhány tevékenységi kör így is kimaradt a programból.","shortLead":"A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt...","id":"20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b76124-7b6b-462e-9e04-c3fafc7b83e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92f7fe-ef34-4ccb-8858-0f7ad576b766","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_ujrainditasi_gyorskolcson_kkv_hitel_bank360","timestamp":"2021. március. 18. 15:17","title":"Ezek a cégek, vállalkozók lehetnek a 10 milliós ingyenhitel nagy vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben főként gyerekeket fognak kezelni, akik hetekkel a fertőzés után is tüneteket mutatnak.","shortLead":"Az intézményben főként gyerekeket fognak kezelni, akik hetekkel a fertőzés után is tüneteket mutatnak.","id":"20210319_semmelweis_egyetem_elhuzodo_covid_koronavirus_gyerekek_ambulancia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48a51e4-5066-4737-b660-04022cad9373","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_semmelweis_egyetem_elhuzodo_covid_koronavirus_gyerekek_ambulancia","timestamp":"2021. március. 19. 07:39","title":"A Covid hosszú távú hatásait kezelő ambulanciát nyit gyerekeknek a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81452e9-a04e-42b3-b45a-29e1f7159468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvételt tett közzé a rendőrség egy olyan balesetről, amit csak csodával határos módon úszott meg könnyebb sérülésekkel okozója és egyben elszenvedője is. ","shortLead":"Felvételt tett közzé a rendőrség egy olyan balesetről, amit csak csodával határos módon úszott meg könnyebb...","id":"20210319_M9_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81452e9-a04e-42b3-b45a-29e1f7159468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701320a1-e43e-4fa3-be4b-8c56e307b726","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_M9_baleset","timestamp":"2021. március. 19. 15:16","title":"Videón, ahogy többször megpördül a levegőben az M9-esen balesetező autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0efce85-a106-410f-ae3c-763b82f4781e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy régész vette észre a földből kikandikáló bika szarvát eső után.","shortLead":"Egy régész vette észre a földből kikandikáló bika szarvát eső után.","id":"20210319_bronzszobor_gorogorszag_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0efce85-a106-410f-ae3c-763b82f4781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971d39ea-ab8c-4485-8aa0-fba1f785b0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_bronzszobor_gorogorszag_regeszet","timestamp":"2021. március. 19. 16:55","title":"Egy 2500 éves bronzszobrot mosott ki az eső a földből Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"George Zhao, a Honor vezére egy interjúban árulta el, milyen terveket szőnek a jövőre nézve a cégnél.","shortLead":"George Zhao, a Honor vezére egy interjúban árulta el, milyen terveket szőnek a jövőre nézve a cégnél.","id":"20210319_huawei_honor_csucsmobil_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b83ef3-398d-4ac0-a201-6c862a9a7793","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_huawei_honor_csucsmobil_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2021. március. 19. 19:03","title":"A Huawei csúcsmobiljainál is erősebb telefonnal jöhet ki a Honor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]