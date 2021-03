Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan tud, de sokan mégis bizonytalanok még benne: az 5G-nek nincs egészségkárosító hatása.","shortLead":"A tudósoknak néha olyan vizsgálatokat is el kell végezniük, amelyek eredménye csak megerősíti, amit a többség ugyan...","id":"20210324_5g_halozat_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f47a09-b337-487f-a0c1-eb511fa377bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59abbcb2-ddd8-4c48-8638-247d238af2ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_5g_halozat_kutatas","timestamp":"2021. március. 24. 10:59","title":"Újabb kutatás mondta ki: az 5G nem veszélyes az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16719c39-87ab-45e2-b3b4-9bc6d8cc3954","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlytalanság állapota nem rontott azoknak a francia bordeaux-i boroknak a minőségén, amelyek több mint egy évet töltöttek el a Nemzetköz Űrállomáson egy tudományos kísérlet részeként a Föld körül keringve – közölték szerdán francai kutatók a borok első kóstolása, elemzése után.","shortLead":"A súlytalanság állapota nem rontott azoknak a francia bordeaux-i boroknak a minőségén, amelyek több mint egy évet...","id":"20210324_bor_sulytalansag_vilagur_bordeuxi_bor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16719c39-87ab-45e2-b3b4-9bc6d8cc3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bf55da-522b-4957-a77e-3d783e7348c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_bor_sulytalansag_vilagur_bordeuxi_bor","timestamp":"2021. március. 24. 20:03","title":"Felbontották a kutatók a világűrt megjárt borokat, fontos megállapításra jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A járványügyi helyzetet is vizsgálják majd.","shortLead":"A járványügyi helyzetet is vizsgálják majd.","id":"20210324_EU_vakcinaexport_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff105ecf-d3a9-43e9-8d29-309b18729ad0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_EU_vakcinaexport_szigoritas","timestamp":"2021. március. 24. 13:07","title":"Még keményebben ellenőrzi az EU a vakcinaexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. 100 milliós tételben érkeznek oltások az második negyedévben az EU-ba. Több pontban megállapodott a kormány és a főváros. Döntetlennel rajtolt a labdarúgó-válogatott. Fesztiválra készülnek Orfűn. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. 100 milliós tételben érkeznek oltások az második...","id":"20210326_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8468d9da-aa44-4486-95ec-48f8e953175a","keywords":null,"link":"/360/20210326_Radar_360","timestamp":"2021. március. 26. 08:20","title":"Radar 360: Négyzetméter-alapú bolti korlátozás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d14b702-e727-4c2d-af7c-5c375877aa4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy anya és két gyereke kapott szén-monoxid-mérgezést.","shortLead":"Egy anya és két gyereke kapott szén-monoxid-mérgezést.","id":"20210325_gazkazan_gondatlansag_lakaskiadas_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d14b702-e727-4c2d-af7c-5c375877aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebeff8a9-41c9-4ca9-bf0e-49edd39e4689","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_gazkazan_gondatlansag_lakaskiadas_vademeles","timestamp":"2021. március. 25. 09:52","title":"Kontár kazánjával majdnem megölt egy családot, bíróság elé áll a bajai főbérlő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Purple Fox nevű vírus létezéséről már 2020 májusa óta tudnak a szakemberek, de az elmúlt két hónapban nyugtalanítóan sok gépet kezdett el támadni.","shortLead":"A Purple Fox nevű vírus létezéséről már 2020 májusa óta tudnak a szakemberek, de az elmúlt két hónapban nyugtalanítóan...","id":"20210325_purple_fox_virus_malware_kiberbunozes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ca52a9-9ce8-4960-bc4f-0c45508e5fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_purple_fox_virus_malware_kiberbunozes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2021. március. 25. 13:19","title":"Nagyon meglódult a terjedése az egyik számítógépes vírusnak, windowsos gépeket támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","shortLead":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","id":"20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ed9953-f0c9-42a3-a99d-1c3a37de6ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","timestamp":"2021. március. 24. 13:24","title":"Elkezdi az oltásokat az erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c86a68-fa92-4f4d-b1e1-2c5029f5ca29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint megtartják az orfűi fesztivált, két dátumot is lekötöttek a zenekarokkal.","shortLead":"A tervek szerint megtartják az orfűi fesztivált, két dátumot is lekötöttek a zenekarokkal.","id":"20210325_Fishing_on_Orfu_fesztival_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c86a68-fa92-4f4d-b1e1-2c5029f5ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b118566-d063-47bb-bcd9-d6ece58c6ee0","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Fishing_on_Orfu_fesztival_jarvany","timestamp":"2021. március. 25. 18:08","title":"A Fishing on Orfű szervezői úgy készülnek, hogy lesz idén fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]