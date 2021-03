Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest. A legújabb hírek szerint az iPhone 13 esetén a szenzorszigetet érinti majd a módosítás.","shortLead":"Ha ránézünk egy okostelefonra, azonnal szembetűnik, ha változik valami az elülső oldalán a korábbi modellhez képest...","id":"20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4fe30d6-e399-4074-b388-75e9bf0de2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3442fba-bba0-4114-a565-0506287f3744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_apple_iphone_13_kisebb_notch_szenzorsziget","timestamp":"2021. március. 29. 10:03","title":"Szembetűnő változás lesz az iPhone 13-akon, sokan örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták munkatársunknak balatoni szállásadók, akik egyszerű turistákat a jogszabály értelmében nem fogadhatnak. Az igazi, legális szezonkezdést azért a legtöbben inkább a pünkösdi hétvégére lövik be, miközben a kisebb szálláshelyek hiába várják, hogy kárpótlást kapjanak a kiesett foglalásokért.","shortLead":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták...","id":"20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cca693-c62a-4494-9d8f-eb84df6b984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","timestamp":"2021. március. 29. 11:30","title":"Trükközve már húsvét hétvégére is kínálnak szállást a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","shortLead":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","id":"20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9065f524-8c15-458b-b594-601194b28165","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","timestamp":"2021. március. 28. 21:42","title":"Magyarország vezeti az uniós oltási ranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország nagyon épít a nyári turistaszezonra, ezért elsőként jelentették be, hogy nemcsak az uniós gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinákkal beoltott turisták mehetnek hozzájuk.","shortLead":"Az ország nagyon épít a nyári turistaszezonra, ezért elsőként jelentették be, hogy nemcsak az uniós gyógyszerügynökség...","id":"20210329_Gorogorszag_vakcina_belepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1663756-2900-49d3-87b8-5d12e6d6a810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Gorogorszag_vakcina_belepes","timestamp":"2021. március. 29. 13:13","title":"Görögország az orosz és a kínai vakcinával oltottakat is beengedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a dolgozók csak egy részének biztosítottak védőoltást, miközben életveszélyben vannak.","shortLead":"A közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a dolgozók csak egy részének biztosítottak védőoltást, miközben...","id":"20210329_19_szervezet_szocialis_agazat_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222503b2-3147-4cee-9eb8-5c7f74ea0ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_19_szervezet_szocialis_agazat_vedooltas","timestamp":"2021. március. 29. 14:55","title":"19 szervezet követeli a szociális dolgozók beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","shortLead":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","id":"20210329_london_koronavirus_nulla_halaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b875dd-89f2-48d3-9f08-e5ab3482b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13021bfc-a0c2-4af4-bcc5-038657352da8","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_london_koronavirus_nulla_halaleset","timestamp":"2021. március. 29. 16:09","title":"Senki nem halt meg koronavírusban az elmúlt 24 órában Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly még a maszkviselés volt a \"sláger\", 2021-ben viszont az oltás, az oltási sorrend és az igazolvány uralta a panaszokat.","shortLead":"Tavaly még a maszkviselés volt a \"sláger\", 2021-ben viszont az oltás, az oltási sorrend és az igazolvány uralta...","id":"20210329_jarvanypanasz_ombudsman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23caa39-6c1e-41af-8b5a-c45ca548f898","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_jarvanypanasz_ombudsman","timestamp":"2021. március. 29. 09:26","title":"Eddig 147 esetben fordultak járványpanasszal az ombudsmanhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni az önkormányzatiságon alapuló modell mellett. Nagy Elek BKIK-elnök a kamarai hozzájárulást Parragh Lászlóhoz csatornázó törvénymódosítás-javaslat visszavonását kéri.","shortLead":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni...","id":"20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca204b-0281-4906-a070-8ed9b0c28f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","timestamp":"2021. március. 29. 11:29","title":"BKIK: Elutasítják a Parragh-féle központosítást a budapesti vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]