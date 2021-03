Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b6ad564-2f6b-4a1f-9f26-0474052f4396","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Deep Blue győzelme a híres sakknagymester fölött azt is példázza, hogy az algoritmusok ereje nem csupán a programkódjukba írt sorokból ered - mutat rá Hannah Fry matematikus az Emberek és gépek című könyvben.","shortLead":"A Deep Blue győzelme a híres sakknagymester fölött azt is példázza, hogy az algoritmusok ereje nem csupán...","id":"20210327_Hannah_Fry_kaszparov_deep_blue_sakkjatszma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6ad564-2f6b-4a1f-9f26-0474052f4396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1bbed0-e6a2-4415-9815-9badc2d92938","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210327_Hannah_Fry_kaszparov_deep_blue_sakkjatszma","timestamp":"2021. március. 27. 19:15","title":"Egy furcsa vereség története. Avagy hogyan győzte le Kaszparovot egy gép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik megkapták az oltást, vagy átestek a fertőzésen. A nem oltottak számára viszont nem sokat változik a helyzet egyelőre. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik...","id":"20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6b807-8adc-4965-8f60-ce603ac6093b","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","timestamp":"2021. március. 28. 11:09","title":"Merkely: az oltottak szabadon mozoghatnak majd, a nem oltottak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966b8c30-2886-4157-8ac7-858a7b1137f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalai, Sallai és Nikolics lőtt gólt.","shortLead":"Szalai, Sallai és Nikolics lőtt gólt.","id":"20210328_Elkezdodott_a_San_Marino__Magyarorszag_vebeselejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966b8c30-2886-4157-8ac7-858a7b1137f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9de553-1aa2-4fd0-adf2-f9617d4e8ab5","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Elkezdodott_a_San_Marino__Magyarorszag_vebeselejtezo","timestamp":"2021. március. 28. 20:46","title":"Magyarország 3-0-ra nyert San Marino ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új, csúcskategóriás televíziója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új...","id":"20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07228b57-e69a-4d9d-8225-88355794f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. március. 27. 20:00","title":"Teszten a Samsung új szupertévéje, Mini LED-ekkel és napelemes távirányítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő koronavírus elleni vakcina az iszlám köztársaságba.","shortLead":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő...","id":"20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020a233d-12e6-4615-8c38-cdc0ea78ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","timestamp":"2021. március. 27. 17:55","title":"Irán az amerikai szankciókat okolja, amiért nem jut vakcinához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sorban adják át az új szénerőműveket, és még újabbakat is építenek: amíg 2015-ben a világ szénenergiájának 44 százaléka származott Kínából, 2020-ra 53 százalékra emelkedett ez az arány. ","shortLead":"Sorban adják át az új szénerőműveket, és még újabbakat is építenek: amíg 2015-ben a világ szénenergiájának 44 százaléka...","id":"20210329_kina_szenenergia_szeneromu_legtobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c013ae75-e0d7-4eee-a969-0dd58ff2e08d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210329_kina_szenenergia_szeneromu_legtobb","timestamp":"2021. március. 29. 10:54","title":"Kína egyedül több szenet égetett tavaly, mint a többi ország együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b221bb89-957b-45f6-ace0-72fb6a5e8de6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Oroszország és Kína elleni nyugati szankciók ismét közelebb hozták egymáshoz Pekinget és Moszkvát, ám a nagy barátságról szóló nyilatkozatok ellenére a két ország továbbra is bizalmatlanul néz egymásra. 