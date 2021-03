Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"c_guid":"6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","shortLead":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","id":"20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","timestamp":"2021. március. 29. 11:21","title":"770 millió forintot fizettek az új elektromos Hummer első példányáért "c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt mondta, rendkívül leterhelt az egészségügy.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt...","id":"20210329_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 29. 12:57","title":"Müller Cecília: Senki nincs biztonságban, aki védettnek hiszi magát, az téved","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","shortLead":"Januárban még naponta 200 áldozata volt a járványnak az Egyesült Királyság fővárosában.","id":"20210329_london_koronavirus_nulla_halaleset","timestamp":"2021. március. 29. 16:09","title":"Senki nem halt meg koronavírusban az elmúlt 24 órában Londonban" "c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Virtuálisvalóság-szemüveggel az igazi, de normál képernyőn nézve is izgalmas látvánnyal szolgál az a körpanoráma-kép, melyet a Curiosity készített nemrég a marsi Gale-kráterről.","shortLead":"Virtuálisvalóság-szemüveggel az igazi, de normál képernyőn nézve is izgalmas látvánnyal szolgál az a körpanoráma-kép...","id":"20210330_curiosity_mars_panoramafoto","timestamp":"2021. március. 30. 08:03","title":"1,2 milliárd pixeles panorámafotóval jelentkezett a Marsról a Curiosity" "c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","shortLead":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","id":"20210329_Meghalt_Barack_Obama_mostohanagymamaja","timestamp":"2021. március. 29. 09:41","title":"Meghalt Barack Obama mostoha nagymamája" "c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","shortLead":"A VW konszern új spanyol márkájának első önálló modellje kétféle plugin hibrid változatban érhető el.","id":"202103229_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_cupra_formentor","timestamp":"2021. március. 29. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Cupra Formentor" "c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas halálozási arány az immunológus szerint azt mutatja, hogy a magyar egészségügy nagyon rossz állapotban van.","shortLead":"A magas halálozási arány az immunológus szerint azt mutatja, hogy a magyar egészségügy nagyon rossz állapotban van.","id":"20210329_falus_andras_immunologus_koronavirus_jarvany_covid19","timestamp":"2021. március. 29. 08:15","title":"Falus András: A poszt-Covid szindróma ijesztő "c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"266 repülő hordja majd turisták tízezreit a szigetre Németországból. Kihasználják, hogy már antigén gyorsteszt is elég a hazatéréshez.","shortLead":"266 repülő hordja majd turisták tízezreit a szigetre Németországból. Kihasználják, hogy már antigén gyorsteszt is elég...","id":"20210329_mallorca_husvet_40_ezer_nemet_turista","timestamp":"2021. március. 29. 16:57","title":"Negyvenezer német turista repül Mallorcára húsvétkor"