[{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy alternatívát keresne.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy...","id":"20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee4d55a-9e93-49e1-94d0-183ada2fd02f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","timestamp":"2021. április. 03. 19:20","title":"Most válhatott túl drágává a cigaretta a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tartományban rosszabbodik a helyzet Haszan Róháni elnök szerint.","shortLead":"Két tartományban rosszabbodik a helyzet Haszan Róháni elnök szerint.","id":"20210403_Mar_Iranban_is_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamanal_tartanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4266d7ad-9dd2-434a-8878-c0b67b2cf036","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Mar_Iranban_is_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamanal_tartanak","timestamp":"2021. április. 03. 19:28","title":"Már Iránban is a koronavírus-járvány negyedik hullámánál tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Higiéniai tippeket adott a fitneszguru az interneten terjedő tévedésre hivatkozva.","shortLead":"Higiéniai tippeket adott a fitneszguru az interneten terjedő tévedésre hivatkozva.","id":"20210402_schobert_maszk_fergek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f3cffd-606e-46e8-9e20-66f4ed5139b2","keywords":null,"link":"/elet/20210402_schobert_maszk_fergek","timestamp":"2021. április. 02. 12:41","title":"Schobert Norbertet is megvezették a maszkokban fonálférget látó videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal a módszerrel, amelyet amerikai kutatók javasolnak.","shortLead":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal...","id":"20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a322113f-31e5-4690-83ae-8119799dc720","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","timestamp":"2021. április. 02. 08:03","title":"Grimaszoljon a telefonjának, hogy megbízhatóbb legyen az arcfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae1da3-ebd4-48a4-9c9a-f075e4c2da03","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két fiatal zenész indul útnak, hogy Kodály Zoltán életútját végigjárva készüljenek fontos koncertjükre. Kiderül, hogy miért játszott fontos szerepet a művész életében Galánta és a felvidéki parasztlányok. A mi Kodályunk, első rész. ","shortLead":"Két fiatal zenész indul útnak, hogy Kodály Zoltán életútját végigjárva készüljenek fontos koncertjükre. Kiderül...","id":"20210402_Doku360_A_mi_Kodalyunk_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae1da3-ebd4-48a4-9c9a-f075e4c2da03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f10f44-1d6d-4180-859b-40628d386a18","keywords":null,"link":"/360/20210402_Doku360_A_mi_Kodalyunk_elso_resz","timestamp":"2021. április. 03. 19:00","title":"Doku360: Nem leszek muzsikus, ha akkor egy népszerű slágert játszanak a szüleim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi kuratóriumokba, de előírja nekik a közbeszerzést.","shortLead":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi...","id":"20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33453ddb-7e46-4d5a-8b15-a0f658c4354c","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","timestamp":"2021. április. 02. 10:31","title":"Újabb vagyonjuttatás az alapítványi egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzletek nyitva tartását is kitolták az országban este 10-ig. ","shortLead":"Az üzletek nyitva tartását is kitolták az országban este 10-ig. ","id":"20210403_szerbia_nyitas_kerthelyiseg_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6d614-56c2-4b27-965f-3b7d4e8df387","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_szerbia_nyitas_kerthelyiseg_etterem","timestamp":"2021. április. 03. 09:05","title":"Szerbiában hétfőtől kinyithatnak az éttermek és kávézók kerthelyiségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec90528b-408d-401a-b993-0f8d9a0759ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy albummal és egy hozzá készült bensőséges videós kollaborációval búcsúzik az ikonikus váci Klavins Piano Manufaktúrától iamyank. A lemez ráadásul a zenész-producer karrierjében zeneileg is mérföldkő, ugyanis ez az első alkalom, hogy szóló zongora-anyagot jelentet meg. ","shortLead":"Egy albummal és egy hozzá készült bensőséges videós kollaborációval búcsúzik az ikonikus váci Klavins Piano...","id":"20210402_Premier_Iamyank_egy_kulonleges_zongoraval_mutatja_be_a_hangok_es_a_csend_erejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec90528b-408d-401a-b993-0f8d9a0759ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eb1e08-00dc-43e3-b63e-dcc24560e0b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Premier_Iamyank_egy_kulonleges_zongoraval_mutatja_be_a_hangok_es_a_csend_erejet","timestamp":"2021. április. 02. 10:10","title":"Premier: Iamyank egy különleges zongorával mutatja be a hangok és a csend erejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]