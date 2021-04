Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Donoros légcsőátültetést végeztek az Egyesült Államokban. Az orvosok szerint a szervátültetés reményt adhat azoknak a koronavírusos betegeknek, akiknek a lélegeztetőgép súlyosan károsította a légcsövét.","shortLead":"Donoros légcsőátültetést végeztek az Egyesült Államokban. Az orvosok szerint a szervátültetés reményt adhat azoknak...","id":"20210408_donoros_legcsoatultetes_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea948ce0-6ab1-43c0-8690-aedbcaa1d50c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_donoros_legcsoatultetes_usa","timestamp":"2021. április. 08. 08:03","title":"18 órás műtét volt, de megérte: átültettek egy légcsövet az egyik emberből a másikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott az emberhez. 24 tudós most azt mondja, a tanulmányt \"megterhelte\" a politika.","shortLead":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott...","id":"20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575b742a-5d5c-4c25-8a43-ca33acd912a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","timestamp":"2021. április. 08. 10:35","title":"Hogyan terjedt szét a világban a koronavírus? 24 tudós kevesebb politikát és több szakmaiságot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú időn át csak saját termékeivel volt kompatibilis az Apple Find My nevű megoldása, de a cég úgy döntött, változtat ezen.","shortLead":"Hosszú időn át csak saját termékeivel volt kompatibilis az Apple Find My nevű megoldása, de a cég úgy döntött...","id":"20210409_apple_find_my_elveszett_targy_telefon_iphone_keresese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52a41e4-6e2b-4fc4-8daf-24497d15acdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_apple_find_my_elveszett_targy_telefon_iphone_keresese","timestamp":"2021. április. 09. 10:03","title":"Újít az Apple: biciklit, de akár kulcscsomót is lehet majd keresni a Find My szolgáltatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt indult - tudta meg a hvg.hu. \"Sajnos nem én vagyok az ördög ügyvédje, büszke lennék rá, ha én lennék\" - a birtokunkba került kihallgatási jegyzőkönyv szerint ezt mondta a rendőröknek a meggyanúsított politikus. ","shortLead":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt...","id":"20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e76617-509b-4120-a546-781538780c49","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","timestamp":"2021. április. 09. 09:28","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Czeglédy Csabát az Ördög ügyvédje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában jelentette be a változást. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában jelentette be a változást. ","id":"20210409_Orban_A_kozepiskolak_csak_majus_10en_nyitnak_az_erettsegi_irasbeli_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9bdf61-5e1d-4b24-8ee1-4816212061ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Orban_A_kozepiskolak_csak_majus_10en_nyitnak_az_erettsegi_irasbeli_lesz","timestamp":"2021. április. 09. 07:51","title":"Orbán: A középiskolák csak május 10-én nyitnak, az érettségi csak írásbeli lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.","shortLead":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal...","id":"202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5278f038-38eb-47d9-a43c-53c2ec2ad73c","keywords":null,"link":"/360/202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","timestamp":"2021. április. 08. 07:00","title":"A vezetékesek után a vezeték nélküli hálózatok is Fidesz-közelben kötnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben tartják letartóztatásban, és egy ideig még biztosan ott is marad.","shortLead":"A férfit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben tartják letartóztatásban, és egy ideig még biztosan ott...","id":"20210408_korhazi_tamado_sulyosabb_buncselekmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df3d70a-aed5-4333-9b25-534b42faa073","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_korhazi_tamado_sulyosabb_buncselekmenyek","timestamp":"2021. április. 08. 12:36","title":"Még súlyosabb bűncselekményekkel gyanúsítják a Honvédkórházban betegekre támadó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacd4a3-d744-4be8-80b3-286b37265d3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőoltásokkal jobban álló régiók előbb oldhatják a korlátozásokat az olasz kormányfő szerint.","shortLead":"A védőoltásokkal jobban álló régiók előbb oldhatják a korlátozásokat az olasz kormányfő szerint.","id":"20210408_olasz_ujranyitas_idosek_oltasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaacd4a3-d744-4be8-80b3-286b37265d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aee20c-2c42-4667-a60b-f3e93d7d429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_olasz_ujranyitas_idosek_oltasa","timestamp":"2021. április. 08. 22:01","title":"Draghi: Majd akkor nyit újra Olaszország, ha beoltották az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]