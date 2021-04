Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ünnepet megelőző két pénteki napon országszerte este nyolcig tarthatnak nyitva az üzletek.","shortLead":"Az ünnepet megelőző két pénteki napon országszerte este nyolcig tarthatnak nyitva az üzletek.","id":"20210408_Kijarasi_tilalom_Romania_ortodox_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6340d8-9ccc-489b-af52-9279b0bda347","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Kijarasi_tilalom_Romania_ortodox_husvet","timestamp":"2021. április. 08. 21:27","title":"Felfüggesztik a kijárási tilalmat Romániában az ortodox húsvét napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon hívta fel Szijjártó Pétert az osztrák külügyminiszter, aki szerint a média alapvető feladata, hogy kritikus kérdéseket tegyen fel. 