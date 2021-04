Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d571d203-9f58-4697-a469-d3d983f94d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökségi tagja szerint az előző napok eseményei is igazolják, hogy nincs minden rendben a kínai oltóanyaggal.","shortLead":"A DK elnökségi tagja szerint az előző napok eseményei is igazolják, hogy nincs minden rendben a kínai oltóanyaggal.","id":"20210413_vago_istvan_kinai_vakcina_dk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d571d203-9f58-4697-a469-d3d983f94d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b98ec2f-8afb-45fe-9d38-1d5ce3158672","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_vago_istvan_kinai_vakcina_dk","timestamp":"2021. április. 13. 07:52","title":"Vágó István: Nem az oltások ellen, hanem a megbízható oltások mellett kampányolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett annak elkerülésére, hogy elszállítsák cellájából a hétfői tárgyalás helyszínére.","shortLead":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett...","id":"20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effae8ac-55fd-4c93-8c0e-1567975d92b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","timestamp":"2021. április. 11. 19:51","title":"Fehér Norbert rátámadt a spanyol börtönőrökre, öt embert küldött kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69fbd90-a273-4dbf-a2f8-459a06478d34","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Szerencsés századba születtünk, hiszen sok nő manapság a változókorban már nem az öregedést látja, hanem az új lehetőségeket. Sokuknak nincs is idejük rá, hogy az életkoruk felett búslakodjanak: még iskolás korú gyerekeket nevelnek, új párkapcsolatba lépnek, vagy éppen most kezdenek új karrierbe. Hogy mi változott? A nők felismerték, hogy ma már sokkal fontosabb, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, mintsem az, hogy milyen születési évszám áll a személyi igazolványunkban. ","shortLead":"Szerencsés századba születtünk, hiszen sok nő manapság a változókorban már nem az öregedést látja, hanem az új...","id":"remifeminplus_20210412_A_mai_otvenesek_mar_masok_de_mi_valtozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69fbd90-a273-4dbf-a2f8-459a06478d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4f3e18-0b36-4635-aa0e-c0a83c801c65","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20210412_A_mai_otvenesek_mar_masok_de_mi_valtozott","timestamp":"2021. április. 12. 07:30","title":"A mai ötvenesek már mások: de mi változott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"dfe1c756-7683-4dd5-8dbf-343c8f2e7571","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai General Electric a következő két évben készíthetik el azt a mobilba ágyazható szenzort, amivel a felhasználó nagyobb eséllyel védheti ki a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"Az amerikai General Electric a következő két évben készíthetik el azt a mobilba ágyazható szenzort, amivel...","id":"20210412_koronavirus_okostelefon_szenzor_general_electric","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe1c756-7683-4dd5-8dbf-343c8f2e7571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46467081-1ec5-482a-90e6-8ed21f61eac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_koronavirus_okostelefon_szenzor_general_electric","timestamp":"2021. április. 12. 20:03","title":"Már készül a mobilos érzékelő, ami képes lehet kimutatni a koronavírus jelenlétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a380994d-159c-45c4-b5cf-a60ba8b3a42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fülöp kívánsága volt, hogy koporsóját egy ilyen terepjáróval szállítsák majd.","shortLead":"Fülöp kívánsága volt, hogy koporsóját egy ilyen terepjáróval szállítsák majd.","id":"20210412_a_reszben_altala_tervezett_land_rover_viszi_utolso_utjan_fulop_herceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a380994d-159c-45c4-b5cf-a60ba8b3a42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9502a1c4-0f97-4e08-8a6f-5f7be6722710","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_a_reszben_altala_tervezett_land_rover_viszi_utolso_utjan_fulop_herceget","timestamp":"2021. április. 12. 07:26","title":"A részben általa tervezett Land Rover viszi utolsó útján Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak a kórházak a fenntarthatóbb gyakorlatokkal. A kórházakban és a klinikákon keletkezik ugyanis a legtöbb egyszer használatos műanyaghulladék. ","shortLead":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak...","id":"20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c965d-94f0-4599-9935-3eb1c161bdd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","timestamp":"2021. április. 12. 18:20","title":"Azzal is csökkenne a károsanyag-kibocsátás, ha megkérdeznék a kórházakban, mit kér enni a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","shortLead":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","id":"20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb88698-4cb4-4aab-9941-8a190e89a96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. április. 13. 08:46","title":"272 újabb áldozata van a járványnak, 1209-en vannak lélegezgetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","shortLead":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","id":"20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f44b8-9b1b-4321-b6e7-614bd2581001","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","timestamp":"2021. április. 12. 17:42","title":"Szeptembertől katolikus szemléletű történelem- és irodalomkönyvet is választhatnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]