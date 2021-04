Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő újdonságokat. Hivatalos dokumentumok alapján már ki lehet következtetni, mik lesznek ezek.","shortLead":"Az Ikea és a Sonos nemrég egy rejtélyes Instagram-sztoriban lengette be a két vállalat együttműködésében készülő...","id":"20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4478af1a-0ea2-4c48-ab52-5b3707a79dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2329137-93af-45e4-85bd-ca691e2e2247","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_ikea_sonos_hangszoro_symfonisk_falikep_lakasdekoracio","timestamp":"2021. április. 13. 12:03","title":"Jön az Ikea Titan, egy otthonra szánt hangszóró, amit látni sem lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott egyik alapembere nem csak az Európa-bajnokságot hagyja ki, a klubszezon elejéről is le kell mondania.","shortLead":"A magyar válogatott egyik alapembere nem csak az Európa-bajnokságot hagyja ki, a klubszezon elejéről is le kell...","id":"20210412_kalmar_zsolt_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88535e4c-a30c-40bc-aa2b-903f133356b0","keywords":null,"link":"/sport/20210412_kalmar_zsolt_serules","timestamp":"2021. április. 12. 19:33","title":"A vártnál is súlyosabb Kalmár Zsolt sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b7ff7c-f791-4080-8364-f1992b284894","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jóllehet az új lakásokra ismét bevezetett 5 százalékos áfa és a piac által régen várt felújítási támogatások piacélénkülést hoztak, a tartós és kiszámítható építési piac képe továbbra sem látszik kirajzolódni.","shortLead":"Jóllehet az új lakásokra ismét bevezetett 5 százalékos áfa és a piac által régen várt felújítási támogatások...","id":"202114__lakaspiaci_prognozis__munkaerohiany__befektetesi_celok__bizonytalan_jovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09b7ff7c-f791-4080-8364-f1992b284894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da42e542-fe26-45c4-b263-5d97b22ed256","keywords":null,"link":"/360/202114__lakaspiaci_prognozis__munkaerohiany__befektetesi_celok__bizonytalan_jovo","timestamp":"2021. április. 12. 16:00","title":"A kormány lakástámogatási programja csak a jómodú keveseknek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A japánok 39 százaléka nem akarja az olimpiarendezést, közel egyharmaduk pedig újabb halasztást szeretne.","shortLead":"A japánok 39 százaléka nem akarja az olimpiarendezést, közel egyharmaduk pedig újabb halasztást szeretne.","id":"20210412_japan_olimpia_tokio_torles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547317a6-2a0e-4b4f-a735-ce7493ac826f","keywords":null,"link":"/sport/20210412_japan_olimpia_tokio_torles","timestamp":"2021. április. 12. 11:41","title":"Törölné vagy újra elhalasztaná az olimpiát a japánok közel háromnegyede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot kapnak – legalábbis erről árulkodik egy brit kutatás.","shortLead":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot...","id":"20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa3560f-f06e-4c63-9704-ff659972e986","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","timestamp":"2021. április. 13. 08:39","title":"Egy asztmásoknál már bevált gyógyszer látványosan gyorsíthatja a koronavírus-betegek felépülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen van oka a szerény hatótávnak.","shortLead":"Természetesen van oka a szerény hatótávnak.","id":"20210412_Alig_150_kilometeres_hatotavu_Model_3ast_is_arul_a_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b50f5a-d918-4c37-9d93-43234dbfc525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5897b709-0803-43bb-a852-40c1505f71f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Alig_150_kilometeres_hatotavu_Model_3ast_is_arul_a_Tesla","timestamp":"2021. április. 12. 09:54","title":"Alig 150 kilométeres hatótávú Model 3-ast is árul a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85177c2f-29e3-42d1-ae15-d3889107251f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar kormány eddig csak egy lábát tudta betenni a Telenor ajtaján, a cseh többségi tulajdonos halála azonban új lehetőségeket nyithat. A piac tekintélyes hányada már így is a NER kezében van.","shortLead":"A magyar kormány eddig csak egy lábát tudta betenni a Telenor ajtaján, a cseh többségi tulajdonos halála azonban új...","id":"202114__petr_kellner_hagyateka__fideszes_telekommunikacio__telenor__a_birodalom_orokosei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85177c2f-29e3-42d1-ae15-d3889107251f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13111e40-769b-4ed6-b621-c67c53f0e746","keywords":null,"link":"/360/202114__petr_kellner_hagyateka__fideszes_telekommunikacio__telenor__a_birodalom_orokosei","timestamp":"2021. április. 13. 13:00","title":"Petr Kellner halála adhat lökést a telekompiac fideszes bekebelezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony szerint elég egy levelet küldeni ahhoz a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, hogy ne legyen világbajnokság.","shortLead":"Karácsony szerint elég egy levelet küldeni ahhoz a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, hogy ne legyen világbajnokság.","id":"20210412_karacsony_atletikai_vilagbajnoksag_diakvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30be0f13-7fe8-46ab-a540-e03d606e0e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_karacsony_atletikai_vilagbajnoksag_diakvaros","timestamp":"2021. április. 12. 19:51","title":"Karácsony: Lemondhat az atlétikai világbajnokságról Budapest, ha nem épül meg a Diákváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]