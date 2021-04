Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra késelte Julius Caesart.



","shortLead":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra...","id":"20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedcc6ee-210a-4cfc-85bb-da3ddffdf3c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","timestamp":"2021. április. 15. 09:18","title":"Nemsokára bejárhatjuk a helyet, ahol megölték Julius Caesart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","shortLead":"Lélegeztetni 1156 koronavírusos beteget kell.","id":"20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5f08ed-22fd-4e58-8410-b270968b5f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21355344-0181-413c-b82e-7b622835e3af","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_jarvany_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 15. 08:57","title":"256 újabb áldozata van a járványnak, 5300 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot hamar kikezdték a közösségi médiában. A „nagy találmány” egy rózsaszín kesztyű, amely a nők szerint nem, hogy teljesen felesleges, de stigmatizálja is a menstruációt.","shortLead":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot...","id":"20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5faac-d620-4419-9a3f-bf77fa361430","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","timestamp":"2021. április. 15. 15:32","title":"Rózsaszín kesztyűvel kínáltak álmegoldást a nők menstruációs gondjaira – nem tették zsebre, amit kaptak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74b3a5d-a9f7-4280-9faf-72895aafd029","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem a sütővel van baj, ha löttyedt és sápadt marad a mélyhűtött hasábburgonya – fordultak a háziasszonyokhoz és háziférfiakhoz német szakértők. ","shortLead":"Nem a sütővel van baj, ha löttyedt és sápadt marad a mélyhűtött hasábburgonya – fordultak a háziasszonyokhoz és...","id":"202115_akrilamidkockazat_tulsult_krumpli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74b3a5d-a9f7-4280-9faf-72895aafd029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2372e8ae-2838-407c-8ca7-819b2a3781ac","keywords":null,"link":"/360/202115_akrilamidkockazat_tulsult_krumpli","timestamp":"2021. április. 15. 14:00","title":"Szándékosan rosszul írják a fagyasztott krumpli csomagolásán, meddig kell sütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása érdekében radikálisan megváltoztassák a testük felépítését.","shortLead":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása...","id":"20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d17ec-4b4b-4915-9ac5-cd7f8d6b6fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","timestamp":"2021. április. 14. 20:03","title":"Találtak egy hangyát a kutatók, ami összezsugorítja, majd vissza is növeszti az agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","shortLead":"Kemény Dénes szerint például aranyérmet érne, ha mindenki beoltatná magát.","id":"20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e3fb94-53c5-43e2-ade8-4eb71c8053ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfeaf84-ccbc-42ff-a8fb-e5111119ec0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_vedooltas_nacsa_lorinc_borbas_marcsi_kemeny_denes","timestamp":"2021. április. 15. 12:36","title":"Három híresség is elmondja a kormány videójában, hogy miért fontos a védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csatornát felügyelő hatóság nagyjából egymilliárd dolláros kompenzációt vár a konténerhajó üzemeltetőjétől.","shortLead":"A csatornát felügyelő hatóság nagyjából egymilliárd dolláros kompenzációt vár a konténerhajó üzemeltetőjétől.","id":"20210414_szuezi_csatorna_egyiptom_evergreen_ever_given_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9df3536-f1fa-4355-babe-22149dde608e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_szuezi_csatorna_egyiptom_evergreen_ever_given_kereskedelem","timestamp":"2021. április. 14. 11:46","title":"Nem engedi útjára Egyiptom a Szuezi-csatornát eltorlaszóló Ever Givent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30ad274-18d4-444f-90b4-4145b7c94e4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub szerint a férfi ivott, mielőtt autóba ült.","shortLead":"Az RTL Klub szerint a férfi ivott, mielőtt autóba ült.","id":"20210414_Komaban_van_orkenyi_ferfi_vasuti_sinek_Dabas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e30ad274-18d4-444f-90b4-4145b7c94e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087fc9d4-ec96-4216-bb85-4b242c81f4f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Komaban_van_orkenyi_ferfi_vasuti_sinek_Dabas","timestamp":"2021. április. 14. 20:51","title":"Kómában van az örkényi férfi, aki a vasúti sínekre hajtott Dabason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]