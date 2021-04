Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98b5d2f2-8278-4ab8-85c3-12f562c79805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV összesen 60 embert hallgatott ki gyanúsítottként az üggyel kapcsolatban.","shortLead":"A NAV összesen 60 embert hallgatott ki gyanúsítottként az üggyel kapcsolatban.","id":"20210416_6_milliard_forintos_kart_okozott_egy_szamlagyarat_mukodteto_bunbanda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b5d2f2-8278-4ab8-85c3-12f562c79805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e71038-04bd-4fa7-81e8-3f1362eec541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_6_milliard_forintos_kart_okozott_egy_szamlagyarat_mukodteto_bunbanda","timestamp":"2021. április. 16. 11:26","title":"6 milliárd forintos kárt okozott egy számlagyárat működtető bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolcvanöt éves korában elhunyt Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. Sosem kellett nélkülöznie a közönség szeretetét és az elismeréseket, cserébe szinte élete végéig játszott. Tehetségét, munkáját külföldön is elismerték már a pályája kezdetétől, de ő azt vallotta, hogy színész csak a saját anyanyelvén lehet valaki és csak a saját országában. Életkedvét sosem veszítette, 2008-ban a klinikai halálból tért vissza a színpadra.","shortLead":"Nyolcvanöt éves korában elhunyt Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros...","id":"20210416_Meghalt_Torocsik_Mari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ec2fa8-33c4-4860-88fc-7a14c15181ca","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Meghalt_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 08:00","title":"Meghalt Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1335b2-b60e-4a90-a6fd-2a4d11c694d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet szerint jó esély van arra, hogy Karácsony Gergely elindul az előválasztáson, ez esetben őt támogatják. Korábban amúgy egy párthoz tartoztak, csak aztán két részre szakadt az LMP. ","shortLead":"Schmuck Erzsébet szerint jó esély van arra, hogy Karácsony Gergely elindul az előválasztáson, ez esetben őt támogatják...","id":"20210415_Az_LMP_beallna_Karacsony_Gergely_moge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc1335b2-b60e-4a90-a6fd-2a4d11c694d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31120b9d-04b6-4bdc-a649-84b2fe25b0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Az_LMP_beallna_Karacsony_Gergely_moge","timestamp":"2021. április. 15. 22:15","title":"Az LMP is beállna Karácsony Gergely mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c5ed2f-1941-47a6-aae8-445ca59ad876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset idején az autónak nem volt érvényes a műszakija.","shortLead":"A baleset idején az autónak nem volt érvényes a műszakija.","id":"20210416_dusnok_ittas_vezetes_motorosok_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77c5ed2f-1941-47a6-aae8-445ca59ad876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7d0815-c5ef-4dd1-8c00-886b97c38f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_dusnok_ittas_vezetes_motorosok_baleset","timestamp":"2021. április. 16. 09:19","title":"Vádat emeltek az autós ellen, aki ittasan vezetve két motoros halálát okozta Dusnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra támaszkodik. Iszonyat mennyiségű pénz és rengeteg szélerőmű kellett hozzá.","shortLead":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra...","id":"20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdae168-bd96-48c3-8328-0b0fb3a31252","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Sikerült, a Facebook ma már 100 százalékban ingyenáramról működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Szabó Beatrix","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyorsan változó és kiszámíthatatlan világunkban időről időre újra kell definiálnunk az olyan divatos, már-már túlhasznált fogalmakat, mint a társadalmi felelősségvállalás vagy a fenntarthatóság. A Covid-járvány világszerte ráirányította a figyelmünket a nem fenntartható vagy működésképtelen gyakorlatokra, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül – sem egyéni, sem társadalmi szinten. Eljött az idő, hogy ezt széles körben is felismerjük, és saját lehetőségeinkhez mérten tegyünk a változásért. ","shortLead":"Gyorsan változó és kiszámíthatatlan világunkban időről időre újra kell definiálnunk az olyan divatos, már-már...","id":"20210416_Szabo_Beatrix_A_vallalati_felelossegvallalas_nem_egyenlo_az_ovodai_keritesfestessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b98c6f5-e02f-4342-bc74-3fa2b9520d30","keywords":null,"link":"/zhvg/20210416_Szabo_Beatrix_A_vallalati_felelossegvallalas_nem_egyenlo_az_ovodai_keritesfestessel","timestamp":"2021. április. 16. 11:18","title":"Szabó Beatrix: A vállalati felelősségvállalás nem egyenlő az óvodai kerítésfestéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","shortLead":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","id":"20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da971d5-8e62-4461-bf63-63f13b468b7d","keywords":null,"link":"/sport/20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","timestamp":"2021. április. 16. 07:22","title":"Újabb Hertha-játékos fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken hajnalban, hosszú betegség után, 85 évesen meghalt az ország egyik legnagyobb színésze, Törőcsik Mari. A miniszterelnök, a főpolgármester és kollégái, barátai köszönnek el tőle.","shortLead":"Pénteken hajnalban, hosszú betegség után, 85 évesen meghalt az ország egyik legnagyobb színésze, Törőcsik Mari...","id":"20210416_Nyugodj_bekeben_draga_Mari__muveszek_politikusok_bucsuznak_Torocsik_Maritol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64938789-e21d-409d-b04e-3f3701498df5","keywords":null,"link":"/elet/20210416_Nyugodj_bekeben_draga_Mari__muveszek_politikusok_bucsuznak_Torocsik_Maritol","timestamp":"2021. április. 16. 10:08","title":"„Nyugodj békében, drága Mari!” – kollégák, barátok, politikusok búcsúznak Törőcsik Maritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]