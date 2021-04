Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt kereste a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Nyíregyházi Törvényszék.","shortLead":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt...","id":"20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14b8a4-8749-41fc-9cb3-e0efc75a8923","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","timestamp":"2021. április. 18. 09:55","title":"Fogyatékkal élőket és időseket rabolt ki a magyar férfi, Németországban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata ellenére megváltoztathatta a labdarúgócsapat címerét.","shortLead":"A testület megsemmisítette azt a kúriai ítéletet, amely szerint az Újpest FC az Újpesti Torna Egylet (UTE) akarata...","id":"20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b4793a-76ff-4134-9e5b-0e025ab00adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1e49f4-7ef5-4ab3-b7ef-2a4167810bce","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ujpest_cimervita_ute_alkotmanybirorsag","timestamp":"2021. április. 16. 14:24","title":"Újpesti címervita: az Alkotmánybíróság az UTE-nak adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hétfőtől első sorban a lemondott vizsgák kerülnek sorra. ","shortLead":"Hétfőtől első sorban a lemondott vizsgák kerülnek sorra. ","id":"20210416_Ujraindulnak_a_kozlekedesi_vizsgak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2920d8-4679-4a96-82e6-17879c434cd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Ujraindulnak_a_kozlekedesi_vizsgak_is","timestamp":"2021. április. 16. 17:16","title":"Újraindulnak a közlekedési vizsgák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Kínai egyetem és Diákváros is lesz Budapesten - döntötte el a kormány. Egy késő esti kormányhatározat a témát elvette Fürjes Balázs kormánybiztostól. A felelős Palkovics László miniszter lesz.","shortLead":"Kínai egyetem és Diákváros is lesz Budapesten - döntötte el a kormány. Egy késő esti kormányhatározat a témát elvette...","id":"20210417_A_kormany_kulon_embert_nevezett_ki_aki_helyet_csinal_a_kinai_egyetemnek_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6dc712-5d2b-4f01-8f4c-42990360f4c1","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_A_kormany_kulon_embert_nevezett_ki_aki_helyet_csinal_a_kinai_egyetemnek_Budapesten","timestamp":"2021. április. 17. 09:05","title":"Fürjes helyett Palkovics csinál helyet a kínai egyetemnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","shortLead":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","id":"20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a6604-798d-469c-80a8-d789a81c9d0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","timestamp":"2021. április. 18. 10:14","title":"Kriptovalutában is fizet dolgozóinak a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150a00dd-8e9f-4944-8a91-61d6642e3359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy iraki féri vezette a méretes lopott Range Rovert Velart.","shortLead":"Egy iraki féri vezette a méretes lopott Range Rovert Velart.","id":"20210418_Ritka_luxusautot_kaptak_el_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=150a00dd-8e9f-4944-8a91-61d6642e3359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c477199-b8f4-4205-b4c2-9621d5307f6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Ritka_luxusautot_kaptak_el_a_hataron","timestamp":"2021. április. 18. 08:36","title":"Ritka luxusautót kaptak el a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82c2c1a-ecea-4e9b-9af8-e48ac56b7299","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap rendezik Imolában az idei év második Forma-1-es futamát, ami egyben a nemzetközi premierje lesz az Alfa Romeo Giulia GTAm-nek.","shortLead":"Vasárnap rendezik Imolában az idei év második Forma-1-es futamát, ami egyben a nemzetközi premierje lesz az Alfa Romeo...","id":"20210416_A_hetvegi_F1es_verseny_kapcsan_mutatkozik_be_eloben_az_Alfa_Romeo_Giulia_csucsvaltozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82c2c1a-ecea-4e9b-9af8-e48ac56b7299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b15f1b-bfed-4933-a6aa-94ef9a24a7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_A_hetvegi_F1es_verseny_kapcsan_mutatkozik_be_eloben_az_Alfa_Romeo_Giulia_csucsvaltozata","timestamp":"2021. április. 17. 10:21","title":"A Forma-1 olasz futama mentén mutatják be élőben az Alfa Romeo Giulia csúcsváltozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Preprints with Lancet oldalon megjelent tanulmány szerint az antitest-válasznál viszont nincs eltérés a két oltás között. ","shortLead":"A Preprints with Lancet oldalon megjelent tanulmány szerint az antitest-válasznál viszont nincs eltérés a két oltás...","id":"20210416_astrazeneca_pfizer_vedelem_idoseknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23e4b1e-90da-4b3c-b4a4-f8c5be20dfce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_astrazeneca_pfizer_vedelem_idoseknel","timestamp":"2021. április. 16. 16:53","title":"Jobb sejtes immunválaszt alakít ki az időseknél az AstraZeneca vakcinájának első adagja, mint a Pfizeré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]