[{"available":true,"c_guid":"3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok cserébe terhelő bizonyítékokat adjanak át a volt amerikai elnök politikai riválisairól.","shortLead":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok...","id":"20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3f94de-c170-4f15-a7f9-c12ed2cdb8d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","timestamp":"2021. április. 29. 05:09","title":"Házkutatást tartottak Trump korábbi ügyvédjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Magyar Nemzeti Bank, hogy az elmúlt több mint két évben milyen fogyasztóvédelmi ügyekben kellett a bankoknak pénzt visszafizetniük. Az ügyfelek összesen 246 millió forintot kaptak vissza.","shortLead":"Közzétette a Magyar Nemzeti Bank, hogy az elmúlt több mint két évben milyen fogyasztóvédelmi ügyekben kellett...","id":"20210427_bankok_mnb_visszafizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d13061-bc4c-45c5-b14c-125c50adf1c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_bankok_mnb_visszafizetes","timestamp":"2021. április. 27. 13:55","title":"Rosszul kiszámolt kamat, hibás árfolyamszámítás, részletek helyett egyben beszedett törlesztés miatt is járt vissza pénz a bankoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie Ungarische Botschaft kampányához. Videóban érvelnek a külföldi levélszavazás hasznossága mellett.","shortLead":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie...","id":"20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d4348d-3e9b-4810-9c76-6d7b3eaebae4","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Nincs mindenkinek egy teljes napja arra, hogy leadja a szavazatát – Harcsa Veronika a levélszavazás mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be az intézménybe.","shortLead":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be...","id":"20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56f50e-1e23-4316-a6ce-2130b9994473","keywords":null,"link":"/elet/20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","timestamp":"2021. április. 28. 07:19","title":"Egy amerikai iskola kitiltotta a beoltott tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","shortLead":"Az amerikaiak 40 százaléka úgy látja, hogy az ország jó irányba halad.","id":"20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1494e2a-4bfe-4567-b419-2844388647f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2021. április. 27. 21:40","title":"Biden jobban áll az első száz nap után, mint ahogy Trump állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e14c758-76c5-4e42-9c95-d31a078d98b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti új világba csöppen, mikor felveszik a Snétberger Zenei Tehetség Központba. A roma fiú nem zenész családból jön, csak imád gitározni. Az első órákon kiderül, hogy a kottával meg fog gyűlni a baja. Tititá, első rész. ","shortLead":"Anti új világba csöppen, mikor felveszik a Snétberger Zenei Tehetség Központba. A roma fiú nem zenész családból jön...","id":"20210427_Doku360_Titita_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e14c758-76c5-4e42-9c95-d31a078d98b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad569e1c-98f3-4625-b442-594933f5361b","keywords":null,"link":"/360/20210427_Doku360_Titita_elso_resz","timestamp":"2021. április. 27. 19:00","title":"Doku360: Én is lehetnék olyan jó zenész, ha tanultam volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","shortLead":"A színész meglátogatott egy edzőtermet és futni is volt már a fővárosban.","id":"20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b9851d-0062-4f99-b89f-3694ff493b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32558c-e14b-48f0-b1db-e30f2883b7e0","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Kevin_Hart_is_megerkezett_Budapestre","timestamp":"2021. április. 28. 21:48","title":"Kevin Hart is megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. Csabát egy horvát és egy magyar férfi megöléséért ítélték el.","shortLead":"D. Csabát egy horvát és egy magyar férfi megöléséért ítélték el.","id":"20210429_csantaveri_gyilkos_d_csaba_fellebbezes_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dbd521-0fc0-443c-90ed-6594523d86cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_csantaveri_gyilkos_d_csaba_fellebbezes_ugyeszseg","timestamp":"2021. április. 29. 11:25","title":"Tényleges életfogytiglant kérnek a csantavéri gyilkosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]