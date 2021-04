Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30d493bb-d9c2-4050-bc4b-d9a018776481","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eperjes Károly rendezi a Nemzeti Filmintézet támogatásával azt a filmet, amely az AVH által a szerzetesrendek, az egyházi, keresztény közösségek ellen intézett brutális támadásról szól. ","shortLead":"Eperjes Károly rendezi a Nemzeti Filmintézet támogatásával azt a filmet, amely az AVH által a szerzetesrendek...","id":"20210428_Eperjes_Karoly_az_50es_evek_keresztenyuldozeserol_forgat_filmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d493bb-d9c2-4050-bc4b-d9a018776481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4357a822-da2b-42ab-8e60-3b3202b33a2d","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Eperjes_Karoly_az_50es_evek_keresztenyuldozeserol_forgat_filmet","timestamp":"2021. április. 28. 12:40","title":"Eperjes Károly az 50-es évek keresztényüldözéséről forgat filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János egykori albérletében.\r

","id":"20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3337cce5-91c6-439a-97c1-af57f3060e93","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","timestamp":"2021. április. 28. 15:42","title":"Előkerültek Pilinszky utolsó kézzel írt jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57afa7d-567a-467f-bfeb-c19ca2544ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetnek adott baráti hangulatú interjút Csi Ta-jü, aki szerint a magyarok és Kína barátsága tovább erősödik.","shortLead":"A Magyar Nemzetnek adott baráti hangulatú interjút Csi Ta-jü, aki szerint a magyarok és Kína barátsága tovább erősödik.","id":"20210429_kina_budapesti_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f57afa7d-567a-467f-bfeb-c19ca2544ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddc883-f50c-42f7-a668-f7d0b0e35bd7","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kina_budapesti_nagykovet","timestamp":"2021. április. 29. 11:41","title":"A Fudan Egyetemről és a Sinopharm vakcináról is beszélt Kína budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén élő dinoszauruszokkal kapcsolatban.","shortLead":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén...","id":"20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc1a800-87c6-44f6-b37e-39db31cbb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","timestamp":"2021. április. 28. 17:03","title":"Eddig ismeretlen kacsacsőrű dinoszaurusz maradványait azonosították Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki jelentkezik, azt még ma beolthatják. ","id":"20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4dc34-cdae-4495-b956-7d28911a3661","keywords":null,"link":"/elet/20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","timestamp":"2021. április. 30. 06:53","title":"Már Pfizer-oltásra is lehet időpontot foglalni online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja be az olvasókat.","shortLead":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja...","id":"20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b46d96-28c9-48fd-858c-36ca70efa046","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","timestamp":"2021. április. 28. 13:45","title":"„A Harry Potterben is játék a varázslat, fontos problémákat nem lehet csodával megoldani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","shortLead":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","id":"20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e51f6e8-490d-46c2-bae4-f4099fab6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. április. 28. 21:07","title":"A brit kormány 60 millió adag vakcinát rendelt harmadik oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","shortLead":"A két párt női társelnöke ugyanott indul, ahol 2018-ban mandátumot nyert.","id":"20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572cedd6-2485-4e0f-b1e4-cb50777f4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f8f8cd-3717-4918-95a5-68905ea60487","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_mszp_parbeszed_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 28. 15:40","title":"Közös jelölteket indít az MSZP és a Párbeszéd az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]