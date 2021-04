Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29","c_author":"HVG","category":"360","description":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben bevethető, szerepeltethető. Akár több helyen is lehetünk egyszerre, persze virtuálisan.","shortLead":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben...","id":"202114_egyre_tobben_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39781e4-1f55-4455-a0e4-64144d30b633","keywords":null,"link":"/360/202114_egyre_tobben_vagyok","timestamp":"2021. április. 28. 19:00","title":"Tiszta sci-fi: mesterséges alteregókat kínál egy startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0656cc36-8e34-464a-b090-4c0fcd8fc2aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy egyes országok hány katonát hívnak vissza és milyen határidővel.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy egyes országok hány katonát hívnak vissza és milyen határidővel.","id":"20210429_NATO_csapatakivonas_Afganisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0656cc36-8e34-464a-b090-4c0fcd8fc2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b494385-0281-4334-bcc1-6b3386e2ef8b","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_NATO_csapatakivonas_Afganisztan","timestamp":"2021. április. 29. 18:51","title":"A NATO megkezdte csapatai kivonását Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01c5d1d-e47e-41ab-8f94-9d48a91995aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel óta nem működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér orvosoknak, mentősöknek és patikusoknak szóló része sem. Ameddig nem áll vissza minden, az orvosok le sem tudják kérni a betegadatokat. Az operatív törzs szerint rendkívüli terheléses támadás történt. ","shortLead":"Reggel óta nem működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér orvosoknak, mentősöknek és patikusoknak szóló...","id":"20210430_A_teljes_egeszsegugyi_rendszert_bedontotte_a_Pfizervakcinakert_indult_roham","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d01c5d1d-e47e-41ab-8f94-9d48a91995aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b2cba7-9e1f-4f00-983a-a71fad193074","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_A_teljes_egeszsegugyi_rendszert_bedontotte_a_Pfizervakcinakert_indult_roham","timestamp":"2021. április. 30. 12:27","title":"Terheléses támadással magyarázza a rendszer összeomlását az operatív törzs, a receptfelírás sem működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd564c5-1dd5-46bd-9626-a7a921f41198","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Online filmesttel, régi és új magyar filmek vetítésével, valamint online animációs minifesztivállal ünneplik a magyar film születésének 120. évfordulóját országszerte. A hvg.hu összeállította a legfontosabb magyar filmek 30-as listáját.



","shortLead":"Online filmesttel, régi és új magyar filmek vetítésével, valamint online animációs minifesztivállal ünneplik a magyar...","id":"20210430_Ma_van_a_magyar_film_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd564c5-1dd5-46bd-9626-a7a921f41198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed23af2-64b8-4d05-8052-1db1bb1b1bac","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Ma_van_a_magyar_film_napja","timestamp":"2021. április. 30. 09:09","title":"Ma minden a magyar filmről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint Orbán rákapott a rendeleti kormányzásra, az LMP pedig azt üzente, hogy amit a kormány csinált a veszélyhelyzet alatt, ahhoz nincs szükség felhatalmazásra.","shortLead":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint...","id":"20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9981c183-6902-4a50-8504-73d06ada4f63","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 18:05","title":"Szópárbajt vívott az ellenzék és a kormány a veszélyhelyzet meghosszabbításáról a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anthony Blinken szerint az aggodalmukat számos nemzetközi szószóló is osztja.","shortLead":"Anthony Blinken szerint az aggodalmukat számos nemzetközi szószóló is osztja.","id":"20210429_anthony_blinken_amerikai_kulugyminiszter_sajtoszabadsag_mediahelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d81381-c885-4839-b4d1-6076368b0c31","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_anthony_blinken_amerikai_kulugyminiszter_sajtoszabadsag_mediahelyzet","timestamp":"2021. április. 29. 11:16","title":"Amerikai külügyminiszter: Komolyan aggódunk a magyarországi médiahelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszakapta mutatóujját Nagy Konstantin (i.sz. 272-337) híres monumentális római bronzszobra; a 38 centiméteres aranyozott tárgyat – két ujjpercet – a párizsi Louvre-ban találták meg pár éve, és csütörtökön helyezték vissza a szoborra az olasz fővárosban.



","shortLead":"Visszakapta mutatóujját Nagy Konstantin (i.sz. 272-337) híres monumentális római bronzszobra; a 38 centiméteres...","id":"20210430_Visszakapta_az_evszazadokkal_ezelott_elveszett_mutatoujjat_egy_bronzszobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30317566-7b9d-4e7a-9b5f-2268370484ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Visszakapta_az_evszazadokkal_ezelott_elveszett_mutatoujjat_egy_bronzszobor","timestamp":"2021. április. 30. 09:22","title":"Visszakapta az évszázadokkal ezelőtt elveszett mutatóujját egy bronzszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]