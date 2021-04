Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz ellenzék legfőbb vezetője azért szúrja a hatalom szemét, mert videó-összeállításaiban megmutatja az elit bonyolult korrupciós hálózatát, kigúnyolja az oligarchák pénzét és ízlését. Mint ahogy tette legutóbb Putyin Fekete-tenger menti luxuspalotájával. Ezért kell eltakarítani az útból, amiből az államfő nem is csinál titkot. Ezt Anne Applebaum írja a The Atlanticben.","shortLead":"Az orosz ellenzék legfőbb vezetője azért szúrja a hatalom szemét, mert videó-összeállításaiban megmutatja az elit...","id":"20210426_Ann_Applebaum_Navalnij_megmutatta_mi_az_a_batorsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9808118d-7605-430b-a6c6-538304f4c715","keywords":null,"link":"/360/20210426_Ann_Applebaum_Navalnij_megmutatta_mi_az_a_batorsag","timestamp":"2021. április. 26. 09:00","title":"Anne Applebaum: Csak Navalnijnak van receptje Putyin ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2531e5c-8a64-4e32-925a-0c0cbda0bdf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"72 adózó került fel a nagy tartozást felhalmozók listájára az első negyedévben.","shortLead":"72 adózó került fel a nagy tartozást felhalmozók listájára az első negyedévben.","id":"20210425_30_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_a_rekorder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2531e5c-8a64-4e32-925a-0c0cbda0bdf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a496fec-cde7-48cd-991c-9725bea817cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_30_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_a_rekorder","timestamp":"2021. április. 25. 17:53","title":"30 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak a rekorder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egymillió lakosra vetítve az EU-ban Magyarországon veszíti legtöbb ember életét vasúti balesetben. Az unió vasúti ügynökségének éves értékelése szerint folytatódik az a trend, amely szerint egyenletesen csökken a vasúti balesetek száma. Az elmúlt tíz év statisztikáit elemezve azonban szembetűnő, hogy az öngyilkosságok számai továbbra is nagyságrendileg azonos szinten mozognak.","shortLead":"Egymillió lakosra vetítve az EU-ban Magyarországon veszíti legtöbb ember életét vasúti balesetben. Az unió vasúti...","id":"20210426_vasut_baleset_halal_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37331f2-c628-4683-b8e8-45b2779d6561","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_vasut_baleset_halal_statisztika","timestamp":"2021. április. 26. 13:43","title":"Vasúti balesetek: Magyarország listavezető a halálozási adatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter Bejrútba utazott, ahol a keresztény közösség vezetőivel is találkozik.","shortLead":"Szijjártó Péter Bejrútba utazott, ahol a keresztény közösség vezetőivel is találkozik.","id":"20210426_Magyarorszag_lelegeztetogep_maszk_Libanon_Szijjarto_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5573750-baae-4fc3-9e9b-2d67c27c65cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Magyarorszag_lelegeztetogep_maszk_Libanon_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. április. 26. 10:53","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket és maszkokat adományoz Libanonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","shortLead":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","id":"20210426_india_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c029ceb5-135a-45fc-b7e0-d26e5caef00b","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 08:44","title":"Indiában egyetlen nap alatt 350 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségétől a pártok népszerűségi rangsorában Németországban - mutatta ki több felmérés.","shortLead":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU...","id":"20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a47357a-85ce-48b5-840d-0567443441fd","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","timestamp":"2021. április. 25. 16:05","title":"A Zöldek a legnépszerűbbek a német pártok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is használható.","shortLead":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is...","id":"20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bf4301-0c24-476f-8e0f-d4f799f50dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","timestamp":"2021. április. 26. 14:03","title":"Szabad a sör – facebookos keret lett Orbán elhíresült bejelentkezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Domino's és a Nuro nevű amerikai startup cégek a héten \"autonóm\" pizzafutár-szolgáltatást indítottak Houstonban. 