[{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát kiváltó Stagger Lee.","shortLead":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát...","id":"20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c12b343-7360-4da4-9a19-b99e84706404","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","timestamp":"2021. május. 09. 11:15","title":"Elhunyt Lloyd Price, a rock and roll hőskorának sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. 